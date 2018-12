Recycling: Deutschland und der verlorene Elektroschrott

Die Leute, sind nicht zu doof, die Teile zum Wertstoffhoff zu fahren, sondern kaufen einfach viel mehr. Wie wir von allen Smartphone-Herstellern mitbekommen, hauen die jährlich einige neue Modelle raus. Somit wird also der Produktzyklus immer kürzer, denn die Geräte werden schneller durch neue ersetzt. Klar, man möchte ja mit der Zeit gehen. Zum anderen nimmt aber auch die Zahl an Kleingeräten, wie Smartphones, Tablets, Laptops und weiß der Teufel was, zu. Das wird auch künftig so weitergehen, weil immer mehr Alltagsgegenstände mit smart gemacht werden.

In Elektrogeräten sind ein paar wertvolle Rohstoffe enthalten, von denen man im Recycling-Vorgang aber nur die wenigsten retten kann. Beispielsweise Gold und Silber – hier stecken etwa 300 Milligramm Silber und 30 Milligramm Gold in jedem Smartphone. Auch interessant ist, dass man LEDs derzeit noch nicht wiederverwerten kann. In diesen Lampen stecken zwar wertvolle Rohstoffe wie Indium, Gallium und Metalle, doch es gibt bislang kein Verfahren, wie man sie wiederverwerten kann. Monitore und LEDs werden also erstmal zwischengelagert, bis die Forschung einen geeigneten Recycling-Prozess hervorgebracht hat.

Im Jahr 2015 haben wir in Deutschland eine Quote von 42,5 Prozent an recyceltem Elektroschrott erreicht, nächstes Jahr soll sie nun also wieder steigen und zwar auf 65 Prozent. Um das zu erreichen gilt seit 2016, dass der Handel beim Kauf eines neuen Großgerätes, ein Altgerät gleicher Art kostenlos zurücknimmt. Das gilt auch für Kleingeräte, und zwar ohne Kauf eines Neuen. Doch rund ein Drittel der Händler will Elektrokleingeräte nicht oder erst nach mehrmaligem Insistieren der Nutzer zurücknehmen.

Und selbst wenn der Elektroschrott korrekt eingesammelt wurde, wird er deshalb noch lange nicht korrekt recycelt. Die Deutsche Umwelthilfe berichtet zum Beispiel, dass im Jahr 2016 in Deutschland mindestens 400.000 Tonnen Elektroschrott illegal exportiert und nur 700.000 Tonnen korrekt verwertet wurden. Das ist ein nicht ganz so kleiner Anteil, wie man zunächst glauben würde und um das zu stoppen, muss Deutschland einfach mehr tun. Hier könnte vor allen Dingen die Politik verstärkt anpacken.

