Es sind neue Bilder auf Reddit aufgetaucht, die das kommende Model 3 von Tesla näher beleuchten. Das Fahrzeug wurde von dem Nutzer youyouxue am Supercharger in San Mateo, Kalifornien, entdeckt und er schoss gleich ein paar Fotos. Sie geben Aufschluss über bisher unbekannte Details, darunter ein möglicher Hinweis auf die Reichweite des autonomen Autos.

Normalerweise legt Tesla viel Wert darauf, unveröffentlichte Fahrzeuge so gut es geht zu tarnen. Hier hatte der Reddit-User wohl Glück, denn das Model 3 zeigt sich auf den Fotos in seiner ganzen Pracht. Darauf erkennt man Designelementen wie ein nach oben klappbarer Ladedeckel, eine futuristische Front mit weit nach oben gesetzten Scheinwerfern, ein großes Glasdach, automatisch versenkbare Türgriffe und neue Felgen.

Das linke Bild zeigt eine Nahaufnahme der vorderen Kameras. Dieses System sieht fast identisch zu dem Model S und X aus, hat aber einen neuen Regensensor dazu bekommen, der bei den aktuellen Modellen zwar auch vorhanden, aber in der Hardware verschwunden ist. Beim zweiten Foto sehen wir den Blick auf das Glasdach und einen Teil der Sitze. Hier ist unklar, ob sich die Kopfstützen verstellen lassen.

Beim Design des Lenkrads hat sich im Vergleich zum Model S und X nicht viel verändert. Bislang ist noch unklar, zu was die beiden Scroll-Räder links und rechts am Lenkrad gut sein sollen. Das Foto, was die meisten interessieren dürfte, bezieht sich auf den Bildschirm oder um genauer zu sein, auf den Ladescreen.

Da der Reddit-User das Fahrzeug an einer Ladesäule entdeckt hat, zeigt das Display in der Mittelkonsole des Autos auch den Ladezustand an. Das hat einen anderen User dazu veranlasst, die Reichweite des Fahrzeugs zu berechnen. Dafür zählte er die Pixel des auf den Bild ersichtlichen Ladestatus‘ (67 Pixel) bei noch fahrbaren 95 Meilen. Dann zählte er die gesamten Pixel des Ladebalkens (212 Pixel). Damit kam er auf eine Reichweite von circa 300 Meilen, was ungefähr 483 Kilometer sein dürften. Deshalb kann man annehmen, dass es sich bei dem fotografierten Auto um ein ~75 kWh-Modell handelt.

Der Bildschirm an sich wirkt auch sehr aufgeräumt. Die Bedienelemente am unteren Rand des Displays sind leicht zu erkennen und zu erreichen. Wie auch schon beim Model S und X kann er außerdem geteilt werden, sodass zwei Anwendungen laufen können.

Auch die Ladebuchse hat ein neues Design bekommen. Sie lässt sich beim Model 3 nach oben aufklappen, was ziemlich edel aussieht. Dieses Bild zeigt aber auch die neue Ladeanzeige des Fahrzeugs. Anders als der blinkende Ring des Modells S und X, hat das Modell 3 ein subtiles, glühendes Tesla-Logo. Ein schönes Detail! Die Produktion des Autos startet übrigens im September und mittlerweile müssen Interessenten bis Mitte 2018 auf ihr Model 3 warten.

via: teslarati