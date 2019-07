Reduzieren Microsoft und Sony ihre Konsolenproduktion in China?

Die Gefahr von Zöllen und Steuern, die mit dem Handelskrieg zwischen China und USA angekündigt wurden, ist noch nicht vorbei. Zwar hat sich die Lage wieder beruhigt, aber die Verhandlungen der beiden Länder sind noch nicht abgeschlossen. Microsoft und Sony reagieren darauf mit einer Reduktion der Konsolenproduktion in China, sodass sie die möglichen Auswirkungen nicht zu spüren bekommen.

Diese Info liegt GameIndustry.biz vor, zusammen mit der Nachricht, dass auch andere Technologieriesen wie Google, Amazon, Lenovo und Acer ihre Produktion in der Region zurückfahren wollen. Die Unternehmen Sony, Microsoft und Nintendo haben in einem gemeinsamen Schreiben gefordert, eine spezielle Klausel im Tarifvorschlag zu streichen. Die Unternehmen führten das Szenario an, dass die Tarife zu erhöhten Kosten für die Verbraucher führen würden. Mit der nächsten Konsolengeneration würde dies nicht nur dem Geschäft schaden, sondern auch den nächsten Produktionszyklus deutlich zurückwerfen.

Das Schreiben konzentrierte sich auf eine Unterrubrik, die Videospielkonsolen und -maschinen spezifizierte, aber auch Arcade-Spiele würden von den Tarifen betroffen sein. Sony, Microsoft und Nintendo sind wohl die größten Vertreter der Gaming-Branche und wenn nun sie schon Alarm schlagen, wie soll es mit den kleineren Unternehmen weiter gehen?

Trump kündigte kürzlich an, die vorgeschlagenen 300 Milliarden Dollar an Zöllen nicht einzuführen. Dies dürfte bei vielen Unternehmen zu einem Seufzer der Erleichterung geführt haben, aber, wie gesagt, das Ganze wird noch diskutiert. Nichts ist sicher und keiner weiß, wie die Verhandlungen ausgehen. Es scheint deshalb so, als ob sich die Technologieunternehmen auf ein Worst-Case-Szenario vorbereiten und der Plan die Produktion aus China zu verlegen, könnte das Schlimmste abwenden. Auch Apple plant gerade ihren Umzug nach Südostasien.

China wäre wahrscheinlich der günstigste Ort gewesen, um die PlayStation 5 und die nächste Xbox, Project Scarlett, herzustellen. Der Umzug und die Pflege einer neuen Handelsbeziehung hat ihren Preis.

