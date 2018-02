Der Sportartikelhersteller Reebok hat eine neue Kampagne namens „Woven into the Future“ rund um ihre patentierte Flexweave-Technologie gestartet. Mit dieser wollen sie kreative Prototypen für Fitness-Gadgets herstellen und so hat das Unternehmen ein Designer-Trio an Bord geholt, um das Potenzial der Technologie zu erforschen. Flexweave ist im Prinzip eine spezielles Material, welches sich durch viele verzahnte Faserstränge auszeichnet. Das Material wurde ursprünglich für Sportschuhe entwickelt, die dadurch leicht und formstabil sind.

Der New Yorker Designer Joe Doucet ist einer der Leute, die mit Reebok bei diesem Projekt zusammenarbeiten. Aus dem Flexweave Material fertigte er futuristische Laufhandschuhe mit integrierter GPS-Funktion und LED-Lichtern, die auf der Oberseite sitzen. Die Handschuhe geben dem Träger eine haptische und visuelle Wegbeschreibung für vordefinierte Lauf- und Fahrradrouten.

Dazu werden die Handschuhe per Bluetooth mit einer Smartphone-App verbunden und zeigen dem Träger, durch Aufleuchten des linken oder rechten Handschuhs, den Weg. Sie können auch durch Vibration Feedback geben. So muss man zur Navigation kein weiteres Gerät zur Hand nehmen. Eine coole Idee!