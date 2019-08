Rekord-Streamer Ninja verlässt Twitch und wechselt zu Microsofts Mixer

Stellt euch vor, Lionel Messi packt seine Koffer in Spanien und tritt in der kommenden Saison für Schalke 04 an. Okay, das ist ein bisschen zu absurd, anderes Beispiel: Stellt euch vor, Sebastian Vettel verlässt Ferrari und dreht seine Formel-1-Runden künftig für Toro Rosso — ja, das Bild passt wohl besser.

Ungefähr so eine Größenordnung muss jedenfalls als Vergleich herhalten, wenn wir darüber reden, dass die Streaming-Plattform Twitch jetzt seinen Vorzeige-Gamer Tyler “Ninja” Blevins verliert. Ninja, der mit dem Streamen seiner Fortnite-Sessions zum Millionär geworden ist, packt dort jetzt seinen Koffer, wie er via Twitter verkündete. In einer Fake-Pressekonferenz beantwortet er dazu ein paar Fragen — und erzählt dort natürlich auch, wo er künftig zu finden sein wird: Exklusiv auf Mixer (ehemals Beam), der Streaming-Plattform von Microsoft!

In der Streaming-Szene dürfte das ein ziemlicher Paukenschlag sein, auch wenn Mixer sich in letzter Zeit sehr positiv entwickelt hat. In Q2 dieses Jahres wurden laut Zahlen von Streamlabs immerhin 19 Millionen Stunden Streams auf Mixer geschaut — das sind 357 Prozent mehr als letztes Jahr. Dennoch hängt man weiter deutlich hinter YouTube Gaming Live (mehr als 700 Millionen geschaute Stunden) und erst recht hinter Twitch (über 2.700 Millionen Stunden) zurück.

Somit können wir guten Gewissens davon reden, dass sich Ninja für eine Art Underdog entschieden hat, wenngleich mit Microsoft eines der mächtigsten Unternehmen der Tech-Branche dahintersteckt. Ninja selbst erklärt dazu, dass er wieder zurück zu seinen Wurzeln möchte. Er habe Microsoft viel zu verdanken, sagt er — immerhin wäre er durch Halo überhaupt erst zum Gaming gekommen und so ist der Wechsel zu Mixer für ihn der logische nächste Schritt seiner Karriere.

Ehrlich gesagt überzeugt mich das nicht so richtig. Das ist so, als wenn ein Fußball-Nationalspieler nach Katar wechselt zu irgendeinem Wüsten-Club, sich dort dumm und dämlich verdient und öffentlich erklärt, dass es ihm eine Herzensangelegenheit wäre. Aber wirklich was Schlechtes unterstellen möchte ich weder Microsoft noch dem Gamer — vielleicht werden wir ja noch erfahren, wie ihn Microsoft zu Mixer locken konnte.

Fast 15 Millionen Menschen haben das verfolgt, was Ninja da auf Twitch veranstaltet hat und natürlich haben sowohl er als auch Microsoft die Hoffnung, dass der Fortnite-Profi möglichst viele davon mit rübernimmt zu seiner neuen Streaming-Heimat. Übrigens muss sich keiner sorgen, dass er dort etwas komplett anderes macht als auf Twitch. Gaming-technisch bleibt alles beim Alten, er portiert seinen Content quasi 1:1 auf Mixer und schon morgen geht es damit los. Wenn ihr dabei sein wollt, wenn sich Ninja auf einer neuen Plattform versucht, dann habt ihr hier den entsprechenden Link.

As I look at the next step in my career, achieving bigger goals in the gaming industry with Mixer will allow me to have the perfect balance of opportunities and success. Tyler “Ninja” Blevins

Twitch hat sich auch artig bedankt für alles, was Ninja für den Streaming-Service und für die Gaming-Familie getan hat und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Ganz so traurig muss man bei Twitch vermutlich auch nicht sein, denn zuletzt stagnierten die User-Zahlen bei Ninja und andere Zocker rückten ihm Follower-technisch immer dichter auf die Pelle. Es wird also auch auf Twitch weitergehen und wer weiß: Vielleicht hat es sogar einen positiven Effekt für Twitch, wenn sich jetzt andere Gamer in Abwesenheit Ninjas einen großen Namen machen wollen.

Interessant wird es jedenfalls auch zu sehen, inwieweit Mixer davon profitieren kann, dass Microsoft dort jetzt so ein Szene-Schwergewicht an Land ziehen konnte. Hin und wieder haben wir ja ein Auge drauf, was in der Gaming-/Streaming-Welt so passiert und natürlich werden wir auch diese Geschichte im Blick behalten.

Quelle: Loaded via TNW