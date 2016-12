Web Reparieren statt wegwerfen: Outdoor-Ausstatter Vaude kooperiert mit iFixit

Auf der Reparatur-Plattform iFixit bietet der Bergsportausrüster Vaude nun auch Reparaturanleitungen an. Vaude möchte seinen Kunden ermöglichen, kleine entstandene Schäden an Produkten selbst auzubessern. Die Kooperation kommt also nicht nur dem Verbraucher zu Gute, sie unterstützt auch die Nachhaltigkeits-Philosophie von Vaude.