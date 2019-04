Report: Google hat keine Kontrolle über DeepMinds entwickelte KI

Machine Learning und KI werden zunehmend in Apps, Diensten und weiterführenden Projekten von Google eingesetzt. Erst letzte Woche veröffentlichte das Unternehmen Lookout, ein Dienst der Objekte und Texte in der Welt erkennt – also ähnlich funktioniert wie Google Lens. Auch die Handytastatur Gboard hat inzwischen ein Echtzeit-Sprachtranskript für Pixel-Geräte und Smart Reply sowie Smart Compose in Google Mail sind noch zwei weitere Beispiele.

Das sind dann aber auch schon alle Gebiete, in denen Google momentan künstliche Intelligenz einsetzt, da die Algorithmen nur die spezifische Aufgabe lösen können, der sie zugewiesen wurden. Im Gegensatz dazu würde die sogenannte künstliche allgemeine Intelligenz – in der Theorie – versuchen, sich bei jeder Aufgabe selbst zu überbieten. Mit dieser Methode möchte man zukünftig Durchbrüche in der medizinischen Behandlung erzielen, weil diese KI immer danach strebt, sich zu verbessern.

Genau diese Idee hat sich DeepMind zum Ziel gesetzt, doch obwohl das Unternehmen 2014 von Google aufgekauft wurde, betreibt es weiterhin eigene Forschung. Google hat deshalb auch eine separate KI-Forschungsorganisation. Beim Aufkauf wurde nämlich eine Vereinbarung getroffen, die verhindern soll, dass Google die Kontrolle über das geistige Eigentum des Unternehmens übernimmt.