Ridesharing-Dienst geplant: Nach Flixbus und Flixtrain kommt Flixcar

Immer der beste Einstieg in einen Artikel: Ein Schwank aus dem eigenen Leben. In diesem Fall kann ich euch erzählen, dass ich nach diversen Flixbus-Fahrten jüngst auch mal den Filxtrain genutzt habe. Es ging mit dem grünen Zug von Dortmund nach Berlin und am nächsten Tag auch wieder zurück. Mein Fazit: Beide Male pünktlich, ältere, aber saubere und voll funktionsfähige Züge und das für recht kleines Geld. In Bielefeld mussten wir auf der Rückfahrt sogar zehn Minuten mit der Weiterfahrt warten, weil wir deutlich zu früh (!) am Bahnhof ankamen.

Wenn das kein Zufall war und dieses Niveau generell auf den Filxtrain-Fahrten gehalten wird, bin ich sicher, dass Flixmobility — das Unternehmen hinter Flixbus und Flixtrain — der Deutschen Bahn das Leben künftig auch auf weiteren Strecken schwer machen wird und mehr und mehr Kunden gewinnt.

Aus Europa sind neben den Zügen vor allen Dingen auch die auffällig grünen Busse nicht von den Straßen wegzudenken. Ehrlich gesagt frage ich mich nach wie vor, wie die das hinbekommen, dass ich von Dortmund aus für 14 Euro nach Frankfurt fahren kann und fürchte, dass diese Kampfpreise auch auf dem Rücken der Angestellten gemacht werden.

Ein Teil dieses Geheimnisses hat aber vermutlich auch mit dem Kapital von Investoren zu tun. Mit der neuesten Finanzierungsrunde ist Flixmobility sogar zum deutschen Rekord-Startup aufgestiegen: 500 Millionen Euro gab es nämlich von Permira und TCV – nie gab es für ein Startup aus diesem Land eine fettere Finanzierungsrunde. Dementsprechend begeistert äußerte sich Firmengründer Jochen Engert auch gegenüber Reuters:

Das versetzt uns in eine Lage, in der wir alle Freiheiten haben, unsere Strategie umzusetzen und unsere Vision zu verfolgen, Flix zu einer globalen Mobilitätsplattform auszubauen. Firmengründer und Vorstandschef Jochen Engert

Teil dieser Strategie ist dabei natürlich, neue Märkte zu erobern. Flixmobility blickt dabei in die USA, wo man seine Busse bereits in Kalifornien, Texas und an der Ostküste auf die Straße gebracht hat. Nächstes Jahr will man dann auch beginnen, Asien und Südamerika zu erobern, zudem möchte man sowohl mit Bussen als auch Zügen in Europa noch stärker vertreten sein.

Teil der Planung ist aber auch ein ganz neuer Service, den wir bislang noch nicht auf dem Schirm hatten: Die Flix-Marke will sich auch im Ridesharing etablieren und unter dem Namen Flixcar will man an den Start gehen. Damit tritt man in direkte Konkurrenz zu BlaBlaCar, die ihrerseits ja mittlerweile auch auf Busse setzen.

Sich selbst will man dabei natürlich nicht kannibalisieren und so sieht man Flixcar nicht als Ersatz für Flixtrain oder Flixbus, sondern als eine Ergänzung des Portfolios. Bis Ende des Jahres soll das Konzept stehen und zunächst plant man, die Autos in ein oder zwei europäischen Ländern einzusetzen.

Ich bin nach wie vor unschlüssig, wo der Haken ist, wenn man seinen Service so günstig anbieten kann und fürchte, dass es tatsächlich das Personal ist, welches das zu bezahlen hat. Ob das Flix-Konzept wirklich ein nachhaltiges ist, möchte ich anzweifeln, aber faktisch ist es derzeit ein erfolgreiches und mit dem frischen Kapital dürfen wir wohl davon ausgehen, dass die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird — und mit Flixcar in absehbarer Zeit sogar ein ganz neues Kapitel erhält.

Quelle: Reuters via NGIN Mobility