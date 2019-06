Autohersteller Rivian wird bald den Elektrotruck R1T und den Elektro-SUV R1S präsentieren. Firmenchef R.J. Scaringe sagte nun in einem Interview, dass eine Stromweiterleitung von einem Rivian-Auto zum nächsten auf jeden Fall möglich sein wird. Leider weiß man noch nicht viel über die Technik dahinter, jedoch schon einiges über die Funktionsweise. Ähnlich wie bei einigen neueren Handys könnte jemand mit einem schwachen Akku etwas Strom von einem aufgeladenen Auto abzwacken, anstatt auf eine Ladestation zu warten.

Scaringe bestätigte auch die zuvor patentierten “Hilfsakkus”. Solange man als Besitzer nicht den gesamten verfügbaren Laderaum benötigt, kann man dort zusätzliche Batterien unterbringen, falls die maximale Reichweite von 650 Kilometer nicht ausreichen sollte. Man könnte also sagen, das Auto ist modular aufgebaut.