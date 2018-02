Autonom fahrende Autos sind vor allem eins: Intelligent! In Zukunft wird uns also eine Künstliche Intelligenz auf vier Rädern durch die Weltgeschichte kutschieren. Weil das so ein riesen Thema ist, begleiten uns die selbstfahrenden Autos nun auch auf dem Mobile World Congress (MWC). Der Smartphone-Hersteller Huawei wird natürlich auch auf der Messe vertreten sein. Wer sich an das letzte Flaggschiff des Unternehmens erinnert, weiß: Das Mate 10 Pro ist mit einer Künstlichen Intelligenz ausgestattet.

Das macht sich Huawei zu Nutze und zeigt auf dem diesjährigen MWC im Rahmen seines Projekts RoadReader einen Porsche Panamera. Er erkennt mit Hilfe der Kamera-KI des Mate 10 Pro seine Umgebung und kann sie bis zu einem gewissen Grad auch verstehen. Angeschlossen an das Huawei-Smartphone, kann das Fahrzeug zwischen tausenden verschiedenen Objekten unterscheiden. Es weiß, wie ein Hund und eine Katze aussehen, kann einen Ball und ein Fahrrad erkennen.

Durch die Kamera, welche verschiedene Objekte identifizieren kann, ist der Porsche in der Lage, situationsabhängig zu handeln und entsprechende Fahrmanöver durchzuführen. In einem Test erkannte die KI-Einheit einen Hund auf der Straße und interpretierte das Hindernis richtig. Der Porsche wich dem Tier aus.

„Im Bereich der Objekterkennung ist unser Smartphone bereits weit entwickelt. Wir wollten sehen, ob wir dem Smartphone nicht nur beibringen können, innerhalb kürzester Zeit ein Fahrzeug zu steuern, sondern auch seine KI-Fähigkeiten zu nutzen, um Objekte zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Wenn unsere Technologie in der Lage ist, diesen Meilenstein in nur fünf Wochen zu erreichen – was kann sie dann noch möglich machen?“ Andrew Garrihy, Chief Marketing Officer von Huawei Western Europe

Huawei zeigt mit diesem Test das Potenzial der Künstlichen Intelligenz des Mate 10 Pro. Die meisten autonomen Fahrzeuge nutzen zurzeit die Rechenleistung von Nvidia Chips, die eigens für diesen Anwendungsfall entwickelt wurden. Es geht aber anscheinend auch anders. Trotzdem ist das RoadReader Projekt noch nicht Straßenverkehrstauglich.

Vom 26. bis 27. Februar 2018 kann das Projekt auf dem MWC in Barcelona bestaunt werden. Wir werden selbstverständlich auch vor Ort sein, um euch die neusten Technik-Trends zu zeigen.

via: notebookcheck