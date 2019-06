RoboCoach: Der KI-Fahrlehrer mit einer verstörenden Angewohnheit

Klingt erstmal alles plausibel, doch das Gerüst bröckelt, wenn man hört, wie der KI-Fahrlehrer mit einem spricht. Er spricht die jeweilige Person am Steuer, je nach ihrem Geschlecht, mit “Mama” oder “Papa” an. In einem RoboCoach-Demonstrationsvideo fragt der Moderator: “Xiaoyi, bin ich hübsch?” und RoboCoach antwortet mit einer hohen, kindlichen Stimme: “Daddy ist der Schönste, Mami ist die Schönste!”. Absolut merkwürdig!

Zur Verständigung untereinander muss man sich aber nicht nur auf die, zugegeben sehr verstörende, Sprache verlassen. Es gibt auch einen Dashboard-Bildschirm und einen smarten Rückspiegel, um mit dem Fahrschüler zu kommunizieren. Mit Hilfe von Sensoren weiß RoboCoach wann ein Hindernis in Sichtweite ist und bremst dann selbstständig ab, wenn der Fahrschüler nicht rechtzeitig reagiert. Also auch ähnlich zu einer normalen Fahrschulsituation, wo der Lehrer zusätzliche Pedale im Fußraum hat.

“Der RoboCoach hat mehr als 40 verschiedene Sensoren am Auto, um Personen, andere Autos und Straßen zu erkennen. Es interagiert mit den Lernenden und bewertet Entscheidungen und Anweisungen.” Ma Mong, Gründer des Unternehmens Yi Jia Jia's

Das System verhindert jedoch nicht nur, dass das Auto gegen ein Hindernis donnern, es sammelt auch Daten über das Fahrverhalten und sogar über die Körperhaltung des Schülers. RoboCoach analysiert Fahrgewohnheiten in Echtzeit, um zu sehen, ob der Fahrschüler während der Übungsstunden zu zurückhaltend oder aggressiv ist und passt seinen Unterrichtsstil dementsprechend an.

Der RoboCoach wird derzeit in fünf Fahrschulzentren der Muttergesellschaft Hebei Lian Investment von Yi Jia Jia sowie in 22 weiteren Fahrschulen in ganz China eingesetzt. So futuristisch es auch klingen mag, sind Roboter wirklich effizienter als menschliche Instruktoren? Das ist eine Frage, die die Zukunft beantworten muss. Kritisch hinterfragen muss man bei dem Thema vor allem den empathischen Aspekt. Bisher ist es immer noch so, dass Menschen einfühlsamer agieren können als Roboter und das ist bei dem Fahrlehrerberuf bestimmt nicht unvorteilhaft.

Ich könnte mir eine Mischung aus menschlichem Fahrlehrer und KI-Sicherheitssystem vorstellen. Dann hat man immer noch die empathische, menschliche Seite und die technische künstliche Intelligenz, die alles überwacht und analysiert.

via: abacusnews