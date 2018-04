Das Europäische Parlament will den Weg für eine eindeutige juristische Regelung beim Einsatz von Robotern und Künstlichen Intelligenzen (aka “Algorithmen”) ebnen. Diese Regelungen scheinen notwendig, wenn man z.B. das moralisch-ethische bzw. gesetzgeberische Dilemma beim Thema “Autonome Autos” mittelfristig lösen möchte. Doch mit einer im Februar 2017 verabschiedeten Resolution scheinen die Parlamentarier über das Ziel hinausgeschossen zu sein und kassierten heftige Kritik aus Expertenkreisen.

Die Parlamentarier verfielen offenbar auf die Idee, man könne Robotern und Künstlichen Intelligenzen doch formaljuristisch den Status einer „elektronischen Person“ verschaffen, so dass diese „Person“ in allen erdenklichen Bereichen für ihr Tun und Handeln “haften” könne bzw. müsse. Die Abgeordneten fordern die:

Fast 160 europäische Sachverständige aus Forschung, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sehen das offenbar völlig anders. In einem offenen Brief an die Europäische Kommission betonen sie, dass man dieser Thematik wesentlich mehr Aufmerksamkeit widmen müsse und keinesfalls überhastet irgendwelche Entscheidungen treffen dürfe.

Vielmehr sei es notwendig, dass neben wirtschaftlichen Interessen und dem Bedürfnis nach einer juristischen Regelung auch gesellschaftliche, psychologische und ethische Einflüsse bei der längst noch nicht abgeschlossenen Debatte berücksichtigt würden.

The creation of a Legal Status of an “electronic person” for “autonomous”, “unpredictable” and “self-learning” robots is justified by the incorrect affirmation that damage liability would be impossible to prove.