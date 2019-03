Dieses Roboterbein bringt sich das Laufen selbst bei

Forscher der University of Southern California haben sich genau diese Frage gestellt und um ihr auf den Grund zu gehen, haben sie ein Roboterbein entwickelt, das ohne vorprogrammierte Fähigkeiten des Laufens entwickelt wurde. Man wollte herausfinden, ob das Bein selbstständig lernen kann, zu gehen – mit Erfolg! Inspiriert wurde die Idee von Tieren wie Gnus, deren Sprösslinge schon innerhalb weniger Minuten nach der Geburt zu erfahrenen Läufern werden.

Deshalb nutzt das USC-Glied einen bio-inspirierten Algorithmus der künstlichen Intelligenz, mit dem es seine Umgebung erfasst und seine Mobilität Stück für Stück verfeinert.

“Biologische Systeme sind nach wie vor die Inspiration für Robotik-Entwickler – auch jetzt, da wir so viel Rechenleistung haben. Also war unsere Motivation, zu sehen, ob wir von der Biologie lernen können. Wir hoffen, dass dies dazu führen wird, das Potenzial der Robotik und künstlichen Intelligenz zu erhöhen. Wir wollen die derzeitige Lücke zwischen Robotern und biologischen Systemen schließen, damit Roboter so vielseitig wie möglich sind.” Francisco Valero-Cuevas

Das von Valero-Cuevas und seinem Team entwickelte Körperteil sieht ungewöhnlich aus, wurde aber mit tierähnlichen Sehnen ausgestattet, die es ihm ermöglichen, nach einem Sturz wieder auf die Beine zu kommen. Innerhalb einer fünfminütigen Lernphase ist der Algorithmus hinter dem Roboter in der Lage, ohne zusätzliche Programmierung, Fuß zu fassen. Ein solcher Roboter hat einige Vorteile gegenüber Robotern, bei denen Programmierer das Laufen im Code implementiert haben. Denn es ist wie ein Kleinkind, das sich alle möglichen Verhaltensweise innerhalb eines Szenarios selbst beibringt.

“Ähnlich wie Säuglinge und etwas ältere Wirbeltiere beginnt unser System, ein Verständnis über sich selbst und seine Umgebung zu schaffen, indem es zufällig seine Gliedmaßen und ihre Wechselwirkung mit der Umwelt untersucht.”

Valero-Cuevas glaubt, dass sein System in einer Reihe von Anwendungsfällen zum Einsatz kommen könnte. Darunter assistierende Robotik, Such- und Rettungseinsätze sowie Planetenerkundung. Er sieht das Potential in diesen selbstlernenden Algorithmen, denn natürlich würde man wollen, dass Rettungsroboter in der Lage sind, jedes Gelände zu bewältigen. Das heißt, auch ein im Schlamm steckender Fuß, darf kein Hindernis für den Roboter sein – er kann dann nämlich selber herausfinden, dass er mit dem Fuß wackeln muss und die Mission fortsetzen kann.

