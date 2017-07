Vor wenigen Tagen ließ Volvo durchblicken, dass man künftig ausschließlich auf Elektroantriebe und Hybriden setzen möchte und sich von den reinen Verbrennungsmotoren verabschieden wird. Tapferer Schritt, wissen wir doch, dass aktuell durchaus noch Schwierigkeiten bei der Infrastruktur auszumachen sind und noch gar nicht gewährleistet ist, dass der Elektroantrieb tatsächlich DIE Lösung der Zukunft ist.

Allerdings scheinen immer mehr Hersteller sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass man umdenken muss und dass auch elektrisch betriebene Fahrzeuge zwingend ins Portfolio gehören. Diese Entwicklung macht auch nicht vor traditionellen Herstellern von Luxus-Autos wie Rolls-Royce Halt. Beim „Goodwood Festival of Speed“ konnte Autocar mit dem CEO Torsten Müller-Otvös sprechen. Er sagte: