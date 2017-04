Root: Bankkonto nach Belieben umprogrammieren

Banken halten es eher traditionell – neuartige Finanzdienstleistungen sind in diesem Business schwer durchzusetzen. Da macht es ihnen das FinTech-Segment nicht gerade einfach, denn Startups aus aller Welt versuchen Banken und Geldströme zu digitalisieren. In Südafrika versucht sich ein Startup gerade auch mit solch einer Idee: Root soll ein programmierbares Bankkonto sein, das vor allem Entwicklern gefallen dürfte.

Die Jobplattform OfferZen arbeitet schon einige Zeit an dem Root Projekt, welches spätestens Ende Juni diesen Jahres für Kunden verfügbar sein soll – allerdings erstmal in Südafrika. Wann es für deutsche Nutzer freigegeben wird, ist bislang noch unklar, jedoch ist Root ein interessantes Beispiel für die Zukunft des Bankings in einer digitalen Welt.

Zu allererst klären wir aber erstmal die Frage, was der Service überhaupt kann. Wer sich einen Root Account zulegt, bekommt eine programmierbare Kreditkarte, Zugang zum Onlinebanking sowie zur dazugehörigen App und auch Zugriff auf mehrere APIs. Der Account kann je nach Belieben eingerichtet und umprogrammiert werden, sodass es mit verschiedenen Funktionen versehen bzw. mit anderen Diensten kombinieren werden kann.

Auf der Webseite liefern die Root-Macher auch direkt ein Beispiel für ihr Kontomodell. Man könne seine Kreditkarte so programmieren, dass sie beispielsweise nur für Lebensmitteleinkäufe oder Taxifahrten eingesetzt werden kann. Dazu werden im sogenannten „RootCode“ beliebige Limits und oder auch Wenn-Dann-Funktionen definiert.

Denkbar sind auch benutzerdefinierte Nachrichten aufs Handy, wenn man beispielsweise seine Kaffeesucht im Blick behalten möchte. Mit ein bisschen Code kann man sich bei jedem Kaffeekauf eine SMS senden lassen, die einem mittteilt, wieviel Geld diese Woche schon für den heißen Muntermacher drauf gegangen ist.

Geld sparen ist mit Root eigentlich auch kein Problem mehr. Wer für einen Urlaub was zurück legen möchte, kann sich zum Beispiel jede Karten-Transaktion aufrunden und den Differenzbetrag auf das Sparkonto überweisen lassen. Möchte man dabei den Überblick behalten, kann man seine Umsätze an Google Sheets senden und Diagramme erstellen.

Root befindet sich zurzeit noch in einer geschlossenen Testphase – wann diese aufgehoben wird, ist bislang noch unklar. Ob es in Zukunft Kontoführungsgebühren für den Service geben wird, steht auch noch nicht fest. Wer sich für das Kontomodell interessiert, kann sich auf der Webseite auf eine Warteliste schreiben. Ich bin gespannt, ob sich Root durchsetzen und Anklang finden wird.

via: offerzen