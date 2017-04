Rotstich beim Display des Galaxy S8: Samsung kündigt Update an

Wie das eben so ist, wenn besonders heiß erwartete Smartphones in den Handel gelangen, gibt es auch immer erste Nutzer, die ein Problem bemerken und dieses kommunizieren. Apple kennt das schon, dass diverse „Gates“ die Runde (mal mehr, mal weniger berechtigt) durch die Medien machen, Samsung kennt das Spielchen spätestens seit der Akku-Katastrophe vom Samsung Galaxy Note 7.

Auch das neue Samsung Galaxy S8 kommt leider nicht ohne einen Makel aus, der ausgerechnet das Display betrifft – eigentlich eine absolute Domäne der Koreaner. Seit nämlich die ersten Geräte ausgeliefert werden, tauchen im Netz auch Fotos auf von Galaxy S8- und Galaxy S8+-Displays, die einen leichten roten oder rosafarbenen Schatten aufweisen.

Mittlerweile hat sich Samsung gegenüber dem Korea Herald dazu zu Wort gemeldet und verspricht schon baldige Abhilfe: Bei der Erklärung dieses Problems schildert Samsung, dass die Verfärbung durch die automatische Anpassung des Bildschirms an das Umgebungslicht ausgelöst werden könnte. Zunächst empfahl das Unternehmen, dass man das in den Einstellungen als Nutzer selbst korrigieren kann, indem man die Farbbalance manuell korrigiert. Das geht übrigens, indem ihr über die Einstellungen den Farbbalance-Screen aufruft (Einstellungen – Anzeige – Bildschirmmodus – Farbbalance) und dort rot runter regelt.

Samsung scheint sich recht sicher zu sein, dass das die Ursache des Rotstichs ist und will nun schnellstmöglich – also noch in dieser Woche – ein Software-Update ausliefern, welches dieses Problem abstellt und die Farbanpassung ans Umgebungslicht korrigiert. Hundertprozentig vertraut Samsung darauf aber anscheinend nicht, denn gleichzeitig gibt man auch bekannt, fehlerhafte Smartphones auszutauschen, sollte dieser rote Schatten auch nach dem Update nicht verschwunden sein.

Das wäre natürlich die größtmögliche Katastrophe, wenn ausgerechnet dieses wunderschöne Display – eines der größten Verkaufsargumente für das Galaxy S8 – ein Hardware-Problem dieser Qualität aufweisen sollte. Drücken wir den Koreanern also lieber mal die Daumen, dass der Rot-Spuk in wenigen Tagen per Software-Update behoben wird.

PS: Weder Daniils Testgerät noch mein persönliches Galaxy S8 sind betroffen, aktuell kann man auch noch nicht wirklich absehen, wie umfangreich dieses Problem tatsächlich ist bzw. wie viele der ausgelieferten Einheiten darunter leiden. Haben wir unter unseren Lesern Käufer des S8 oder S8+ dabei, die diesen Rotstich aufweisen? Lasst es uns wissen!

via Mashable und Android Central