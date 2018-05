Royal Wedding: So könnt ihr im TV und auf YouTube dabei sein

Eigentlich ärgert es mich, dass ich es nicht geschafft habe, mich für ein paar Tage in London einzunisten, wenn Prinz Harry und Meghan Markle sich vermählen, also wieder einmal eine königliche Hochzeit ansteht. Nicht falsch verstehen: Ich hab weder das „Goldene Blatt“ im Abo, noch interessiere ich mich sonst übermäßig für die Royals dieser Welt. Ehrlich gesagt muss ich sogar schmunzeln, wenn ich beim Zappen mal wieder über so eine Adels-Expertin stolpere, die uns die royale Welt erklärt.

Aber ich mag England, mag London und ich mag, dass die oft so spleenigen Engländer zu solchen Terminen noch ein bisschen mehr durchdrehen. Morgen, am 19. Mai steht also wieder so ein wichtiger Termin an und ja — ich wäre wirklich gern in London dabei, bzw. genauer gesagt 40 km westlich der Stadt in Windsor, wenn sich mittags die beiden Verliebten in der St George’s Chapel das Ja-Wort geben.

Als Prinz Charles 1981 seine Lady Di ehelichte, war ich noch zu klein, als der selbe Prinz dann 2005 aus seiner einstigen Affäre Camilla seine nächste Ehefrau machte, hatte ich irgendwie keine Lust, mir das anzuschauen. Tja, und irgendwie hab ich es auch versäumt, Charles‘ und Dianas Kindern beim Heiraten direkt vor Ort zuzusehen.

Falls sich von den Kameraden nicht einer wieder flott scheiden lässt, ist nicht zu erwarten, dass in den nächsten ein, zwei Dekaden eine weitere Royal Wedding dieser Größenordnung in Großbritannien anbahnt. Das bedeutet für mich bzw. für jeden Anhänger der Royals, dass man sich den Spaß nur im Fernsehen anschauen kann oder eben im Internet.

Genau zu dem Thema hat Google daher heute eine Pressemitteilung herumgeschickt, in der man uns ankündigt, dass wir uns das ganze Spektakel auf YouTube live anschauen können. In der Meldung heißt es:

Damit jeder die königliche Hochzeit weltweit miterleben und feiern kann, wird das Britische Königshaus die gesamte Zeremonie (von der Ankunft bis zum abschließenden Festzug) live auf seinem offiziellen YouTube-Kanal streamen: www.youtube.com/ theroyalchannel. Der Livestream beginnt am Samstag, 19. Mai, 12:00 Uhr und zeigt den Hochzeitszug und die Trauungszeremonie im Schloss Windsor mit all ihren romantischen Momenten. Sämtliche Aufnahmen sind 24 Stunden lang auf dem YouTube-Kanal zugänglich, damit jeder, egal wo und in welcher Zeitzone er sich befindet, an diesem Ereignis teilhaben kann.

Wie ihr dem Pressetext entnehmen könnt, kann man sich die Aufnahmen 24 Stunden lang anschauen. Hat den Vorteil, dass ihr nicht unmittelbar vor dem Display/Fernseher sitzen müsst, wenn ihr mittags eigentlich was besseres zu tun habt, sondern euch die Bilder entspannt abends reinziehen könnt. Weiterer Vorteil: Wer von den deutschen Kommentatoren genervt ist, kann das Spektakel bei YouTube auf dem originalen Kanal der Royals verfolgen. Hier geht es also ab 12 Uhr unserer Zeit los mit dem Livestream.

Wie sich das für eine königliche Familie und eine Traumhochzeit gehört, werden die frisch Vermählten dann morgen nach der Zeremonie mit der offenen Kutsche durch Windsor zum Castle gurken. Mehr als 100.000 Menschen werden dann vermutlich das riesige Spalier bilden. Hier könnt ihr euch jetzt schon mal die Route anschauen:

Google hat aber nicht nur den Link zum YouTube-Stream der Royals rausgehauen, sondern auch ein bisschen recherchiert, wie sich die Deutschen zum Thema Meghan Markle und Prinz Harry auf YouTube schlau machen. Von sämtlichen Royals war Meghan mit 3,9 Millionen Aufrufen auf YouTube mit Abstand die beliebteste. Auf den Plätzen folgen Kate Middleton mit 3,2 Millionen Aufrufen und auf Platz Drei dann Harry mit immerhin noch 2,2 Millionen Aufrufen.

Außerdem hat Google auch noch aufgelistet, was bei Harry und Meghan jeweils die drei beliebtesten Clips waren. Ich muss zugeben, dass ich davon lediglich das Video gesehen hab, bei dem Prinz Harry von einem kleinen Kind das Popcorn gemopst wird.

Top 3 der Videos, die Nutzer in Deutschland zu Meghan Markle am häufigsten gesehen haben:

Top 3 Videos, die Nutzer in Deutschland zu Prinz Harry am häufigsten gesehen haben:

Ach so: Wenn euch weder merkwürdige deutsche Kommentare noch Frauke Ludowig abschrecken, dann könnt ihr euch den Spaß auch im klassischen TV anschauen. Etwa vier Stunden lang gehen die Übertragungen, sowohl bei RTL als auch im ZDF. Alternativ könnt ihr Zeremonie und Umzug auch auf n-tv oder bei Welt verfolgen, denn auch die beiden Nachrichtensender haben Sondersendungen geplant.

Etwas ansprechender ist es da vielleicht, sich ab 14.15 Uhr auf Phoenix drei Stunden Dokus zu den Royals reinzupfeifen. Logisch, dass ihr jeweils auch die Internet-Alternativen dieser Sender nutzen könnt, also deren eigene Streams oder alternativ die Angebote von Services wie Zatoo. Aber wie gesagt: Wer es sowieso online schauen will (oder muss) ist vermutlich gut beraten, sich die Hochzeit und das Drumherum auf dem Kanal der königlichen Familie bei YouTube anzuschauen.