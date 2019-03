Rue Crémieux: Wird die “Instagram-Straße” in Paris geschlossen?

Ich versuche mich gerade in die Menschen hineinzuversetzen, die in Paris in der Rue Crémieux wohnen. Es ist eine besonders schöne Straße: Autofrei, Kopfsteinpflaster, süße Häuschen in Pastellfarben. Ihr könnt davon ausgehen, dass ihr in der Stadt der Liebe sowieso schon keinen Schritt machen könnt, ohne über Touristen zu stolpern. In dieser Straße nimmt das aber ganz besonders merkwürdige Formen an.

Der Grund dafür ist — wieder einmal — Instagram. Bereits vor einigen Monaten schrieb ich darüber, dass für viele Urlauber die Instagram-Tauglichkeit der Hauptgrund ist, sich ein Urlaubsziel auszusuchen. Dieses Phänomen (bzw. dieser Unsinn) nennt sich Instagramability und sorgt dafür, dass besonders schöne Locations sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Das führt dann dazu, dass sich solche Orte mit Touristenmassen abfinden müssen, die oftmals nicht mehr zu bewältigen sind.

Genau so verhält es sich jetzt in der Rue Crémieux. Die Instagram-Besessenen bevölkern Tag für Tag stundenlang diese kleine Straße, liegen für ihre Bilder oft minutenlang auf der Straße, besetzen und versperren Hauseingänge und so weiter. Zudem tauchen immer mehr Menschen auf, die dort ihre Junggesellen- bzw. Junggesellinnenabschiede feiern und Künstler drehen dort stundenlang ihre Musikvideos. Mittlerweile gibt es sogar einen eigens eingerichteten Instagram-Account, der den Quatsch dokumentiert, den andere Instagrammer in dieser Straße treiben. Seht es euch an: Es wird posiert, getanzt, gesprungen und es versammeln sich dort Influencer, normale Touristen, Trunkenbolde und Brautpaare.

Klar, dass das den Anwohnern gehörig gegen den Strich geht. Besonders genervt sind sie bei Sonnenauf- und untergängen, weil diese besondere Kulisse mit den tollen Lichtverhältnissen extrem viele Foto-Wütige anlockt, ähnlich verhält es sich auch an Wochenenden. Genau zu diesen Zeiten möchten die Anwohner jetzt aber Touristen pauschal ausschließen.

Man hat die Stadt Paris aufgefordert, dort was zu unternehmen. Den Menschen schwebt vor, dass an den beiden Enden der Straße Tore angebracht werden, mit denen man die Touristen-Meute zumindest in den Stoßzeiten ausschließen kann. Wie es heißt, drängen die Anwohner auf eine Reaktion der Stadt spätestens zum Sommer. Dass tatsächlich diese Tore angebracht werden, scheint hingegen nicht sehr wahrscheinlich.

Das bedeutet, dass schlimmstenfalls das Vorgehen der Menschen, die in der Rue Crémieux wohnen, genau den gegenteiligen Effekt haben könnte. Denn durch die Berichte über ihren Unmut bezüglich der Instagram-Touristen bekommt die Straße nun noch mehr Aufmerksamkeit, was dann eben auch noch mehr Leute anzieht.

Ich erwähnte es in meinem Instagramability-Beitrag ja bereits, dass ich wenig Hoffnung habe, dass man dieses Phänomen tatsächlich in den Griff bekommen kann. Wir können eben nicht an jedem Ort gewährleisten, dass sich die Touristen angemessen verhalten, gerade wenn die Zahlen der Foto-Fans an bestimmten Locations so explodieren. Ich appelliere in solchen Fällen ja immer gern an den gesunden Menschenverstand. Belästigt keine Anwohner, versperrt niemandem den Weg, hinterlasst keinen Müll usw. Sollte man eigentlich niemandem sagen müssen, aber wie ihr seht, ist gutes Benehmen und Anstand anscheinend immer öfter Glückssache.

Was glaubt ihr denn? Sollte die Stadt in solchen Extremfällen tätig werden und tatsächlich Touristen — zumindest zu Stoßzeiten — ausschließen? Ich fürchte jedenfalls, dass dieser Hype ums schönste Foto uns in Zukunft noch jede Menge Ärger machen wird.

via Futurezone