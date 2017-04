Rückgabe von digitalen Titeln: Microsoft testet Xbox Insider Feature

Gamer kennen das Problem: Man kauft ein Spiel und kommt am Ende überhaupt nicht damit klar. Da kann man sich vorneweg noch so viele Gameplays angeschaut haben, es ist doch ein anderes Gefühl selbst am Controller zu sitzen. Also, was macht man, wenn einem ein Spiel schlicht und einfach nicht gefällt? Genau, man gibt es zurück. Wer ein Game oder eine App bisher über den Windows oder den Xbox Store gekauft hatte, der konnte das zwar grundsätzlich rückgängig machen, allerdings war das besonders aufwendig und nur mit der Hilfe des Supports zu schaffen.

Wie ein Reddit-User vor zwei Tagen entdeckte, experimentiert Microsoft wohl gerade mit einem neuen Feature, bei dem User ihre Games einfacher zurückgeben können. Dieser „self-service“ ist zurzeit nur für ausgewählte Mitglieder des Xbox Insider Programms zugänglich und an Bedienungen geknüpft:

Spiele und Apps können nur innerhalb von 14 Tagen mit weniger als zwei Stunden Spielzeit zurückgegeben werden.

DLCs, Saisonpässe und Add-ons sind von der Rückgabe-Option ausgeschlossen.

Das Spiel oder die App muss heruntergeladen und mindestens einmal gestartet worden sein, bis man eine Rückerstattung beantragen kann.

Der Prozess kann frühestens einen Tag nach Veröffentlichung der App bzw. des Spiels eingeleitet werden.

Bestimmte Windows-10-Apps können von der Rückgabe ausgenommen sein.

Dieses Konzept der Rückgabe erscheint mir ähnlich, zu dem von Steam und des Apple Stores. Bei technischen Problemen, einem versehentlichen Kauf oder auch bei Nichtgefallen, kann man ein dort ein Game oder eine App zurückgeben. Auch hier muss das innerhalb von 14 Tagen passieren und auch nur, wenn die Spielzeit von zwei Stunden nicht überschritten wurde.

Im PlayStation 4 Store gilt: Einmal gestartet, ist der Kauf endgültig. Rückerstattungen von digitalen Titeln ist bei Sonys Konsole nur möglich, wenn sie noch nicht heruntergeladen wurden. Somit ist die Xbox One die erste Konsole, die eine Selbst-Rückgabe ermöglicht. Das Feature befindet sich, wie gesagt, noch in der Pilot-Phase, wird aber mit der Zeit bestimmt weiter ausgerollt.

Quelle: reddit via: polygon