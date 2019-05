Rückzug bei den Smartphones: Sony zieht sich aus einigen Ländern zurück

In den letzten Jahren ist es für Sony immer schwieriger geworden, annehmbare Verkaufszahlen mit den Smartphones zu erreichen. Das ist angesichts der Qualität der Geräte sehr schade, kam aber auch nicht ganz überraschend. Überraschender war es hingegen, dass Sony vor einigen Wochen kommunizierte, dass Sony Mobile künftig nicht mehr länger eine eigene Sparte des Konzerns sein wird.

Unter dem Dach “Electronics Products and Solutions” hat man die Smartphone-Abteilung mit TV und Kameras zusammengeführt. Durch die engere Zusammenarbeit der verschiedenen Sparten sollen Synergien entstehen, aber es liegt auf der Hand, dass mit dieser strategischen Neuausrichtung vor allem auch Geld eingespart werden soll.

Jetzt gibt es eine neue strategische Entscheidung zu vermelden und die hat damit zu tun, wo die Smartphones von Sony in Zukunft überhaupt noch präsent sein werden. Die Japaner wollen sich auf einige Märkte fokussieren, einige andere hingegen werden nicht weiter berücksichtigt. Das ist teilweise nicht wirklich neu, weil man sich in mehreren Regionen mehr oder weniger klammheimlich zurückgezogen hat. Anlässlich des heutigen Strategie-Events, welches Sony durchführte, ist es jetzt aber offiziell, wie sich das Unternehmen künftig fokussieren wird.

Wenn ihr einen Blick auf die obige Weltkarte werft, seht ihr blau eingefärbt die Regionen, auf die sich Sony mit seinen Smartphones konzentrieren möchte. Ihr seht, dass das nicht mehr wirklich viel ist. Zu den Märkten gehört selbstverständlich das Heimatland Japan, in Fernost zudem noch Hong Kong und Taiwan. Außerdem wird man auch weiterhin in Europa präsent sein, wobei Schweden weniger für den Mobilbereich eine Rolle spielen soll und sich dort mehr auf Forschung und Entwicklung fokussiert wird. Zudem wird Sony laut dieser Grafik die Teams in Großbritannien und dem Team für das restliche Europa zusammenlegen wird unter dem Dach von “Sony Europe”.

Sehr konkret ist Sony nicht geworden, was die neue Ausrichtung angeht. Man hat also nicht darüber gesprochen, ob man in Zukunft vielleicht wieder in mehr Regionen präsent sein wird, wenn sich die Smartphone-Sparte entsprechend entwickelt. Stattdessen spricht man davon, dass man Kosten weiter senken möchte und darauf hofft, den Mobile-Bereich im Jahr 2020 bereits wieder in die Gewinnzone steuern zu können.

Der Karte entnehmen wir, dass Indien, der nahe und mittlere Osten, Afrika, Australien, Kanada, Südamerika und Mexiko komplett aus dem Fokus der Japaner verschwinden. Allerdings können wir nicht ablesen, welchen Effekt das für das Unternehmen haben wird — oder welchen Effekt sich Sony zumindest davon erhofft.

Wenn man will, kann man Sonys Agieren so deuten, dass man sich weiter aus dem Smartphone-Sektor zurückzieht. Andererseits kann man es aber auch anders betrachten und eine Chance sehen in der Konzentration auf einige wenige Märkte. Bestenfalls kann man nämlich so spezifischer auf die Besonderheiten der einzelnen Regionen eingehen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich von Erfolg gekrönt sein wird.

Ich mache es mir mal leicht und gebe die Frage weiter an euch. Was glaubt ihr, wie sich das Smartphone-Geschäft entwickeln wird? Bald kommt das Xperia 1 (ihr seht es oben im Artikelbild und im Amazon-Link, wo es bereits vorbestellt werden kann) als erstes Smartphone des “neuen Sony” auf den Markt. Glaubt ihr, dass damit für Sonys Smartphones vielleicht wieder bessere Zeiten anbrechen, oder denkt ihr eher, dass die Japaner weiter an Relevanz verlieren werden?

