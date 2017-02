Sex sells und neue technische Entwicklungen im Videobereich werden traditionell von der Pornoindustrie sehr schnell genutzt. Andererseits sind Pornos in den großen App Stores ein absolutes No-Go, dank der recht prüden Moralvorstellungen, denen sich US-Unternehmen verpflichtet fühlen. Die Bigotterie dieser Situation, dass ausgerechnet im Land mit der größten Pornoindustrie schon das Zeigen eines weiblichen Nippels zu empörten Protesten führt, sei mit diesem Hinweis zur Genüge behandelt.

Auf den ersten Blick ist rumuki eine App, die relativ offen damit wirbt, dass man hier sehr intime Videos auf sichere Art erstellen und teilen kann. Statt auf einen einfachen Mechanismus zu setzen, der ein gesendetes Video nach einer gewissen Zeit beim Empfänger löscht, wird hier kein Video über das Netz verschickt, sondern direkt gemeinsam aufgenommen. Gespeichert wird das Video verschlüsselt auf beiden Geräten und es kann auf den Geräten jeweils nur dann angeschaut werden, wenn beide Partner damit einverstanden sind. Geht eines der Smartphones und damit der jeweilige Key verloren, dann bleibt nur eine verschlüsselte Datei übrig, die nicht mehr angesehen werden kann. Das ist dann ein Grund mehr für regelmäßige Backups des iPhones.

Das alles hilft natürlich nicht gegen ein Abfilmen des Screens oder das Anfertigen von Screenshots, aber es erschwert doch recht deutlich den Missbrauch eines solchen Videos. Es soll ja durchaus schon vorgekommen sein, dass ein gemeinsam aufgenommener Privatporno nach dem Ende der Beziehung dann auf Porno-Websites oder sogar als Kauf-DVD im Sex-Shop gelandet ist. Wobei das nicht heißen soll, dass man mit rumuki nicht auch jugendfreie Filme aufnehmen und sicher speichern könnte.

Nutzer- und datenschutzfreundlich an der App ist außerdem, dass das alles anonym abläuft: Man muss sich nicht registrieren, nicht per Facebook einloggen oder private Daten angeben. Man kann sich für den Newsletter anmelden, das hat aber nichts mit der Nutzung des Dienstes zu tun. Über Server des Anbieters werden zwar die Schlüssel für die Wiedergabe-Erlaubnis verteilt, aber es sollen dabei weder das Video noch andere Daten der Nutzer gespeichert werden.

Aktuell ist die App kostenlos für iOS zu haben, wer sich für eine Android-Version interessiert, der kann sich in einen entsprechenden Newsletter eintragen.

Wer sich jetzt fragt, womit die Entwickler ihr Geld verdienen wollen, der schaut sich einfach mal die Links am Ende der Seite an, dort ist unter anderem ein Link zu einem Whitepaper zu finden, das das verwendete Digital Rights Management (DRM) erklärt. Und das ist dann wahrscheinlich das Stichwort, denn auch wenn große Teile der Software und des DRM Open Source sind oder werden sollen, gibt es für solche DRM-Systeme natürlich viel mehr Nutzungsmöglichkeiten, als einfach nur die Zugang zu privaten Pornos zu regulieren. Und einige dieser Nutzungsmöglichkeiten können durchaus ein paar Euro in die Kasse bringen.

Auf jeden Fall klingt die App nach einer recht guten Demo für das DRM – gesetzt den Fall, dass es niemand in naher Zukunft knackt, dann hätte sich das System damit auch für andere Anwendungszwecke qualifiziert.