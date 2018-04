Die neuen Modelle kommen wieder in einer EVO und PRO Variante. Während sich die Pro-Version an professionelle Anwender richtet, erfreuen sich die EVO-Modelle großer Beliebtheit bei Mainstream-Nutzern, denn sie sind vor allem eins: Massentauglich. Vor allem mit den noch weiter sinkenden SSD-Preisen. Diese sind wieder einmal in mehreren Ausführungen verfügbar. Die Samsung 970 EVO gibt es mit 250 GB, 500 GB, 1 TB und 2 TB, während man bei der Pro-Variante nur zwischen 512 GB und 1 TB wählen kann. Somit fällt die 2 TB Option bei der 970 PRO weg, während die Samsung 970 EVO um einen 2 TB Chip erweitert wird.

Abgesehen von dem neuen Phoenix Controller, kommen die Samsung 970 EVO und 970 PRO beide mit derselben 3D-V-NAND 64 Layer Architektur (der Vorgänger hatte 48), aber der größte Unterschied zwischen den beiden resultiert durch die eingebauten 2bit MLC 3D NAND Speicherzellen die nochmal schneller sind als als die 3bit Speicherzellen, die in der Samsung 970 EVO verbaut sind. Bei den meisten Anwendungen werden Nutzer mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Leistungsunterschied feststellen können.

Wichtiger ist hingegen die Lebensdauer. Die PRO-Variante zeichnet sich auch dadurch aus, dass man damit deutlich höhere TBW-Werte (Tera-Bytes Written) erhält, die gerade bei Serveranwendungen wichtig sind. 600 TBW bei 512 GB und 1200 TBW bei 1 TB sind noch immer wirklich sehr gute Werte, auch wenn sich hier im Vergleich zum Vorgänger nichts getan hat. Eine eingeschränkte 5 Jährige Garantie erhält man zudem auch noch. Diese wurde nun auch bei den EVO-Modellen von 3 auf 5 Jahre erhöht. Hier sind übrigens die TBW-Werte im Vergleich zum Vorgänger um jeweils 50% gestiegen. Wir haben 150 TBW bei 250 GB, 300 TBW bei 500 GB, 600 TBW bei 1 TB und 1200 TBW bei 2 TB. Die Nickelbeschichtung auf dem Phoenix Controller soll Wärme gut verteilen und Überhitzung entgegenwirken. Die 960er Modelle waren hingegen mit Kupfer beschichtet. Dadurch wird der Dynamic Thermal Guard wird insgesamt 14 Sekunden später ausgelöst, was es erlaubt 26% mehr Daten zu übertragen. Dadurch sollten weniger Leistungseinbrüche vorkommen. Bei starker Dauerbelastung wird aber auch ein umgeleiteter Luftzug vom Lüfter empfohlen.

Mit der Samsung 970 Evo erreicht man eine maximale Lese-/Schreibgeschwindigkeit 3,500/2,500 MB/s (Idealwerte) und bis zu 500.000/480.000 IOPS (4 kb, QD32, Thread 4) für zufälliges Schreiben. Bei der 970 PRO hat man bis zu 3,500/2,700 MB/s und bis zu 500,000 IOPS. Die Performance soll dabei etwa 27% besser als bei den Vorgängern sein.

Ansonsten gibt es einen neuen Treiber der es unter anderem auch erlaubt die Samsung 970 EVO und PRO uneingeschränkt mit Windows 7 zu nutzen. Außerdem wird es auch eine neue Version der Samsung Magician Software geben mit der man Firmware-Updates und mehr einfach managen kann und die Data Migration Software erlaubt es Daten leicht durch Klonen zu migrieren.

Die Samsung 970 EVO und Pro werden ab dem 7. Mai im Handel erhältlich sein. Die Preise für die Samsung 970 EVO 250 GB, 500 GB, 1 TB und 2 TB werden zwischen 119,90 € und 809,90 € liegen. Die Preise für die 970 PRO werden mit 512 GB und 1 TB bei 319,90 € und 599,90 € liegen.

Die vollständigen technischen Daten findet Ihr in der folgenden Tabelle: