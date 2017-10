Samsung: Bixby spricht Deutsch? Nein, nicht mehr dieses Jahr

Dieses Jahr wird stärker als jemals zuvor über künstliche Intelligenz und Sprachassistenten geredet. Neben Google Assistant, Apples Siri, Amazons Alexa und Cortana von Microsoft hat auch Samsung einen Vertreter ins Rennen geschickt. Mit der Vorstellung des Samsung Galaxy S8 ging nämlich auch Bixby an den Start.

Bixby ist das Resultat der Übernahme von Viv — Samsung hatte das Unternehmen, welches seinerzeit auch Siri zu verantworten hatte, letztes Jahr eingesackt. Schon früh stand fest, dass die Koreaner diese künstliche Intelligenz in ihrem nächsten Flaggschiff-Smartphone einsetzen wollen.

Mittlerweile hat Samsung Bixby 2.0 vorgestellt — das Update, mit dem die Software noch einmal deutlich intelligenter wird und das künftig auch in andere Samsung-Geräte Einzug halten wird. Spätestens damit will Samsung dann anderen Unternehmen wie Amazon Konkurrenz machen, die derzeit die Wohnungen erobern.

Wie wichtig Bixby für Samsung ist, konnte man schon bei der Vorstellung des Galaxy S8 erkennen — nämlich daran, dass die Koreaner ihrem smarten Assistenten am Smartphone einen eigenen Button spendiert haben.

…und genau das ist der Punkt, ab dem es dann schwierig wird. Zu Beginn war dieser Button nämlich für Nutzer in Deutschland nicht sonderlich spannend, weil Bixby die deutsche Sprache nicht unterstützte. Der Button war damit monatelang mehr oder weniger nutzlos, bis Samsung dann im Oktober ankündigte, dass man Bixby ab sofort in über 200 Ländern nutzen könne.

Der Haken: Man kann Bixby seitdem in all diesen Ländern nutzen, dennoch spricht die künstliche Intelligenz aber weiterhin lediglich englisch und koreanisch. Damit ist Bixby also auch weiterhin nur sehr eingeschränkt nutzbar. Gerade angesichts des Siegeszugs, den Alexa in diesem Jahr in vielen Geräten feiert, ist das einigermaßen unbefriedigend.

Am Rande der Entwicklerkonferenz Samsungs, bei der Nicole für uns teilnimmt, konnte sie nun mit einem Sprecher des Unternehmens über Bixby sprechen. Dort teilte man ihr dann mit, was ihr als Nutzer eines neuen Samsung-Smartphones vermutlich nicht gerne hört:

„There is no official launch date concerning German language support for Bixby.“

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es also keinen Termin seitens Samsung, wann Bixby endlich in deutscher Sprache angeboten wird. Nur soweit wollte man sich auf Nachfrage festlegen: 2017 wird es definitiv nicht mehr klappen.

Das bedeutet dann auch, dass Samsung auch weiterhin vermutlich die ausgefeilteste künstliche Intelligenz anbietet, die hier niemand nutzt. Sehr schade, denn das System hat auch jetzt schon Potenzial. Das Galaxy S9 soll recht früh im Jahr 2018 vorgestellt werden: Ich würde unseren Freunden von Samsung mit auf den Weg geben, dass sie zu diesem Launch dann einen smarten Assistenten anbieten, der auch in unserer Sprache genutzt werden kann.