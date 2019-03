Samsung: Die nächsten zwei faltbaren Smartphones sind auf dem Weg

Das erste faltbare Smartphone von Samsung — das Galaxy Fold — ist noch gar nicht im Handel erhältlich, da können wir uns bereits Gedanken machen, wie es weitergeht. So, wie Bloomberg nämlich aktuell berichtet, will Samsung beileibe nicht erst den Erfolg des Galaxy Fold abwarten, um eine weitere Strategie bei faltbaren Devices zu erarbeiten, sondern hat schon jetzt zwei weitere Pfeile im Köcher.

Es wird sich dabei auch nicht um Nachfolge-Modelle des ersten Galaxy Fold handeln, die das Design weiter vorantreiben, sondern um andere Ansätze. Bei dem ersten Device ist die Rede davon, dass es ein großes Display verfügen soll, welches nach außen aufgeklappt wird, also ziemlich genau so, wie es beim Huawei Mate X der Fall ist. Das ist insofern interessant, weil es Statements von Samsung gibt, in denen erklärt wird, wieso dieses nach außen falten weniger praktisch ist als die Art und Weise, wie Samsung das faltbare Display beim Galaxy Fold umgesetzt hat.

Aber schon im letzten Jahr bei der eigenen Entwicklerkonferenz ließ Samsung ja bereits durchblicken, dass man in verschiedene Richtungen denkt und gerade die Vielseitigkeit dieser Panels eben auch eine große Chance birgt. Dazu passt dann auch das, was Bloomberg über das zweite Modell berichtet: Das soll nämlich eher an ein klassisches Klapp-Handy erinnern, also ähnlich dem Motorola Razr, welches ebenfalls in einer faltbaren Neuauflage erwartet wird.

Wenn alles gut läuft, könnte zumindest das erste dieser Devices bereits Ende dieses Jahres vorgestellt werden, ansonsten ist es halt Anfang 2020 soweit. Zumindest für das erste erwähnte Smartphone soll es auch bereits einen funktionierenden Prototypen geben. Weiter wird berichtet, dass Samsung auch in die faltbaren Smartphones seinen Fingerabdruck-Scanner integrieren möchte, aber darüber können wir uns den Kopf zerbrechen, wenn mehr Informationen vorliegen.

Aktuell können wir aber zumindest so viel sagen: Liegt Bloomberg bzw. liegen die Quellen dort richtig, dann startet Samsung einen Frontalangriff auf die versammelte Konkurrenz, was die faltbaren Smartphones angeht. Es wird also nicht abgewartet, ob der Markt überhaupt schon bereit ist oder ob die Konkurrenz überhaupt mitzieht. Stattdessen schafft man Fakten und ist bestrebt — wie schon bei den Phablets — vorweg zu marschieren und die Schlagzahl zu diktieren. Beim Galaxy Note hat es seinerzeit äußerst gut funktioniert, Samsung ist der ungekrönte König dieser Produktklasse. Wer weiß — vielleicht haut es bei den Foldables ja genau so gut hin.

