Samsung: Galaxy Fold bald in Deutschland erhältlich

Es ist mittlerweile einige Wochen her, dass Samsung auf seinem Smartphone-Event seine neue Hardware vorgestellt hat. Neben den drei erwarteten Varianten des Galaxy S10 zauberten die Koreaner auch noch eine 5G-Version des Flaggschiffs aus dem Hut, zudem auch mit dem Galaxy Fold sein erstes Handset mit faltbarem Display.

Ich erzählte euch bereits, dass ich für die beiden letztgenannten Geräte persönlich keine Verwendung hätte. Generell glaube ich nicht, dass man vor 2020 ein 5G-Smartphone benötigt und das Galaxy Fold wirkt auf mich wie ein sehr interessanter und sehr teurer Prototyp, der noch nicht ganz ausgereift ist.

Aber sei es drum: Samsung wird wissen, dass diese beiden Smartphones nicht für den Massenmarkt gedacht sind und entsprechende Verkaufszahlen einkalkulieren. Selbst hat Samsung noch nicht kommuniziert, wann das Galaxy Fold in Deutschland zu haben sein werden, aber SamMobile hilft uns da mit Informationen aus:

Dort steht, dass Samsung den 26. April als Vorverkaufs-Termin bestätigt hat für das Galaxy Fold in Europa. Ausgeliefert werden die Dinger dann ab dem 3. Mai, also eine Woche später. Preislich muss man sich auf was gefasst machen, aber das wussten wir ja bereits vorher. Rund 2 000 Euro werden fällig für den faltbaren Hobel. Immerhin bekommt man aber den Samsung Care+-Schutz für ein Jahr dazu, außerdem ein Kevlar-Case und die Galaxy Buds. Dieser Termin gilt außer für Deutschland auch für Spanien, Italien, Dänemark, Finnland, Belgien, die Niederlande, Polen, Österreich, Großbritannien, Schweden, Frankreich, Norwegen, Rumänien und die Schweiz.

Samsung Galaxy S10 5G kommt bald – aber nicht nach Deutschland

Ebenfalls noch nicht verfügbar ist das S10 mit 5G-Modul. Der Korean Herald berichtet jetzt, dass Samsung sein erstes 5G-Smartphone in Korea bereits ab dem 5. April ausliefern wird. Kurze Zeit später bringt Samsung das Device dann auch in die USA — und das war es dann erst mal. Das Smartphone wird erst mal nur in diesen beiden Ländern verfügbar sein und angesichts des aktuellen 5G-Stands in Ländern wie Deutschland ist diese Entscheidung auch absolut nachvollziehbar.

via Caschys Blog