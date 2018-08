Samsung hat sich in den Wohnzimmern der Welt schon ordentlich breit gemacht — denkt nur allein mal an all die Smart TVs, die der Marktführer unters Volk gejubelt hat. Die Koreaner möchten aber auch die passende Schaltzentrale fürs Smart Home liefern und dabei denken sie eben weniger an Smartphones wie das gerade eben vorgestellte Samsung Galaxy Note 9, sondern an einen smarten Lautsprecher, so wie wir sie u.a. von Amazon kennen mit der Echo-Reihe.

Auch dieser Lautsprecher wurde bei der Veranstaltung in New York gezeigt und hört auf den Namen Galaxy Home. Das klingt schlüssig und ebenso logisch ist es auch, dass Samsung als smartes, künstliches Gehirn Bixby in den Speaker integriert hat. Wenn wir schon bei den Dingen sind, die mehr als offensichtlich erscheinen: Samsung hat sich hier auf die Experten im eigenen Haus verlassen und den Speaker zusammen mit AKG entwickelt.

Optisch bin ich noch nicht ganz sicher, was ich von der Hardware halten soll. Der Körper ist rund mit einer bauchigen Form, die an einen Cognacschwenker erinnert. Dieser Körper thront auf drei Beinen und insgesamt erinnert mich das alles eher an den Kessel mit Zaubertrank, in den Obelix einst fiel, als an einen smarten Lautsprecher.

Wir dürfen darauf hoffen, dass sich der Galaxy Home im Audio-Bereich eher mit dem HomePod von Apple messen wird als mit dem Google Home oder dem Amazon Echo. Viel mehr können wir dazu aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, weil Samsung mit Informationen zu technischen Details relativ geizig war beim Launch-Event in New York.

Immerhin wissen wir, dass wir eine Funktionalität erwarten dürfen, die sich nicht deutlich von den anderen Herstellern smarter Lautsprecher unterscheiden wird, wobei das Gerät in diesem Fall mit „Hi Bixby“ angesprochen wird. Acht Far-Field-Mikrofone sind verbaut worden und ihr könnt entscheiden, ob ihr 360 Grad-Sound wünscht, oder ob der Sound lediglich in eine Richtung ausstrahlen soll.

Bei der Veranstaltung war auch der Spotify-CEO Daniel Ek mit von der Partie und verkündete eine exklusive Partnerschaft zwischen Spotify und Samsung. Spotify soll tief integriert werden in die Samsung-Software und das gilt dann logischerweise auch für den Galaxy Home-Speaker. Wie „seamless“ das dann tatsächlich alles funktioniert, ob Bixby tatsächlich mit dem Google Assistant oder Alexa mithalten kann und viele weitere Fragen werden noch zu klären sein.

Das wird aber später passieren, Samsung verwies auf den November, wo wir dann schon mehr über den Galaxy Home erfahren werden. Bis dahin ist es noch ein wenig und man darf gespannt sein, wie sich dieser Lautsprecher a) angesichts der starken Konkurrenz behaupten kann und b) ob Samsung mit Bixby einen digitalen Assistenten am Start hat, der sich von der Funktionalität nicht hinter den anderen verstecken muss. Bislang hakt es da noch ein wenig bei den Koreanern, so dass da definitiv noch Luft nach oben ist.

Optisch als auch technisch peilt man den High-End-Markt an und der ist noch nicht so vollgestopft wie das preiswertere Segment. Warten wir mal ab, was uns Samsung in Zukunft zum Galaxy Home sagen kann. Es ist jedenfalls höchste Zeit, dass Samsung auch bei den Smart Speakern endlich ins Geschehen eingreift.

via Engadget