Samsung Galaxy J7+: Samsung kann auch günstige Dual-Cam-Phones

Samsung — das sind im Bereich der Smartphones in erster Linie die Flaggschiffe wie das Samsung Galaxy S8 oder das neulich erst vorgestellte Samsung Galaxy Note 8, die die Masse der Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Darüber hinaus hat das Unternehmen aber ein riesiges Portfolio an weiteren Smartphones und die Geräte der J-Reihe gehören selbstverständlich dazu.

In Thailand hat Samsung in dieser Reihe nun das Samsung Galaxy J7+ vorgestellt. Mit diesem Handset veröffentlicht das Unternehmen nach dem Galaxy Note 8 sein zweites Smartphone, das auf eine Dual-Kamera auf der Rückseite setzt. Das ist insofern interessant, als das Galaxy J7+ ein Mittelklasse-Smartphone ist, welches deutlich günstiger zu haben ist als das neue Flaggschiff.

Das Zeichen, das Samsung damit sendet: Die Dual-Cam ist nichts, was nur der Premiumklasse vorbehalten ist. In Thailand wird das Galaxy J7+ für 12 900 Baht angeboten — umgerechnet sind das etwa 326 Euro. Hier sind die wichtigsten Specs:

5,5 Zoll großes Super AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und 2.5D-Glas

MediaTek Helio P20 Octa-Core-SoC

4 GB RAM

32 GB interner Speicher, mittels microSD-Kartenslot erweiterbar

Android 7.0 Nougat

Dual-Cam hinten mit einem 13-Megapixel-Sensor mit f/1.7-Blende und einem 5-Megapixel-Sensor mit f/1.9-Blende

Frontkamera mit 16 Megapixeln, fixem Fokus und Bildschirm-Blitz

3.000 mAh

Dual-SIM

USB-Typ-C-Anschluss

Fingerabdrucksensor

Bixby Home-App

Wie ihr auf dem Bild seht, haben wir es hier mit einem Smartphone zu tun, welches vorne die klassische Designsprache des Unternehmens spricht und noch nicht wie bei den Flaggschiffen auf ein Display setzt, das die komplette Front einnimmt. Das hat den Vorteil, dass Samsung den Fingerabdrucksensor weiterhin auf der Front im Home-Button unterbringen kann und nicht auf die Rückseite ausweichen muss.

Die Ausstattung mit MediaTek Helio P20, 4 GB RAM und 32 GB erweiterbarem Speicher spricht für einen typischen Vertreter der Mittelklasse, der übrigens mit Android 7.0 Nougat ausgeliefert wird, sobald er erhältlich ist und nicht etwa schon mit 8.0 Oreo. Der bereits erwähnte Fingerabdrucksensor, ein 3.000 mAh Akku und Dual-SIM-Funktionalität runden das Galaxy J7+ ab. Klar, dass auch die Bixby Home-App der Koreaner mit an Bord ist, Samsungs eigene künstliche Intelligenz.

Das Smartphone präsentiert sich im Aluminiumgehäuse, welches in den drei Farben Schwarz, Gold und Rosa zu kaufen sein wird. Hier seht ihr die drei Varianten:

Am Interessantesten ist aber bei diesem Device fraglos die Dual-Cam, bei der in diesem Fall ein 13-Megapixel-Sensor mit f/1.7-Blende mit einem 5-Megapixel-Sensor mit f/1.9-Blende kombiniert wird. Auch vorne zeigt Samsung mit einem 16-MP-Shooter mit Bildschirm-Blitz, dass man mit diesem Smartphone das Klientel im Blick hat, das gerne fotografiert.

Alles in allem bringt Samsung mit dem Galaxy J7+ ein äußerst solides und ordentlich ausgestattetes Smartphone auf den Markt — allerdings wissen wir noch nicht, wie es hier um eine globale Verfügbarkeit bestellt ist. Zunächst einmal kann das Galaxy J7+ für umgerechnet etwa 326 Euro in Thailand vorbestellt werden. Wer dort flott ist, bekommt übrigens Samsungs U Flex — die neuen drahtlosen In-Ears — kostenlos dazu. Die haben meines Wissens in Deutschland noch keinen Preis, kosten in den USA aber etwa 70 US-Dollar.

Unterm Strich präsentiert Samsung hier ein Smartphone, welches zu einem der unzähligen ähnlich ausgestatteten Devices dieser Preisklasse gehört und sich damit auch erst einmal gegen die Konkurrenz durchsetzen muss. Dennoch möchte ich hervorheben, dass sich Samsung damit erstmals mit einer Dual-Cam in die Mittelklasse wagt und damit zeigt, dass dieses Feature nicht nur der Handset-Oberklasse vorbehalten bleibt.

Quelle: Samsung Thailand via Phonearena