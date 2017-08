Samsung Galaxy Note 8: SO präsentiert man ein Premium-Smartphone

Heute ging der Launch des Samsung Galaxy Note 8 in New York über die Bühne und „Bühne“ ist dann auch direkt das Stichwort. Die Koreaner hatten für die Veranstaltung im „Big Apple“ nämlich mal wieder das Motto „Nicht kleckern, sondern klotzen“ ausgegeben und dort eine Stage hingestellt, die ich in dieser Form noch nicht bei einer Tech-Präsentation gesehen habe.

Aber reden wir zunächst über das Konzept Samsungs und fangen damit an, was unserer Meinung nach als Einziges bemängelt werden muss: Zu Beginn der Veranstaltung enterte DJ Koh die Bühne, seines Zeichens der Chef von Samsungs Handy-Sparte. Ist bestimmt ein netter Mann und ich möchte ihm auch sein unternehmerisches Geschick nicht absprechen. Aber eines ist er ganz sicher nicht: Ein Entertainer, der mit akzentfreiem Englisch die Massen mitreißt.

Ernsthaft, Samsung: Wie könnt ihr den Kollegen da hinstellen und ihn diesen einsamen Kampf gegen den Teleprompter kämpfen lassen, bei dem er auf so hoffnungslos verlorenem Posten war? Nicht falsch verstehen: Wir glauben nicht, dass dort jemand gegen seinen Willen genötigt wurde, auf dieser riesigen Bühne in der ihm so fremden Sprache zu sprechen. Vielmehr wird es so sein, dass das eine Ego-Nummer ist — ICH bin hier der Boss und hauptverantwortlich für die Kiste, also werde ich das Ding auch präsentieren.

Ja, verstehe ich, werter DJ Koh – aber ganz ehrlich: Wenn ich Show-Qualitäten habe, die emotional irgendwo zwischen Angela Merkel und einer Topfpflanze angesiedelt sind, dann muss ich von alleine auf die Idee kommen, die Geschichte wem anders zu überlassen. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen im Unternehmen irgendwelche Menschen auf ihn einwirken und ihm erklären, dass er da nicht so ganz richtig ist.

Samsung, stellt da jemanden hin, der erst einmal der englischen Sprache so weit mächtig ist, dass man auch ohne Untertitel eine Chance hat und dann nehmt bitte jemanden, bei dem man mit jeder Pore spürt, dass er für das Thema, für das Unternehmen, für das Device brennt, wegen dem er dort auf der Bühne steht. Das war schon anstrengend anzuhören, aber der Spuk war erfreulicherweise nach zehn Minuten dann vorbei und andere Speaker übernahmen.

Aber wie gesagt: Das war der einzige Kritikpunkt unserer Meinung nach. Ab da passte dann wirklich alles. Das ging schon los damit, dass man ein Video einspielte, welches zunächst dokumentierte, wie die Samsung-Fans über die Jahre dem Unternehmen und der Note-Reihe die Treue gehalten haben.

Dann — und das war mein erstes Highlight — präsentierte sich Samsung im Büßergewand und sprach es sehr offen und ehrlich an, dass man seine Supporter mit dem Note 7 und der Akku-Katastrophe schwer enttäuscht hat. Ganz ehrlich, das war groß und diese Demut stand Samsung nicht nur gut zu Gesicht, sie wirkte vor allem ehrlich und glaubhaft.

Nach diesem Einspieler kam dann der gute Herr Koh, über den hier jetzt bereits alles gesagt ist. Danach waren es dann eigentlich zwei Stars, um die sich alles drehte: Natürlich das Samsung Galaxy Note 8 selbst – und diese fantastische Bühne:

Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, waren die Leinwände hinten rechtwinklig angeordnet, so dass der Eindruck eines riesigen Zimmers entstand. Schon früh sah man am Boden einiges an Lichteffekten, aber erst bei der tatsächlichen Enthüllung des Galaxy Note 8 sah man dann, dass auch der komplette Bühnenboden als Screen fungierte.

Das wurde perfekt genutzt, um das Note 8 in Szene zu setzen – phasenweise sah es aus, als würden riesige Notes auf der Bühne umherschweben. Das war wirklich ganz großes Kino und absolut begeisternd — ich habe mich hier auf der heimischen Couch jedenfalls zu Standing Ovations hinreißen lassen ;) Das erinnert übrigens auch schon an die Technik, die Rock-Giganten wie U2 bei ihren Konzerten auffahren, die für ihre beeindruckenden Bühnen-Sets ja bekannt sind. Falls zufällig Depeche Mode hier mitlesen: SO macht man das, Freunde!

Die Erklärung der verschiedenen Features war dann natürlich wieder weniger pompös, aber hier musste man auch nicht unnötig auf den Putz hauen. Schließlich hat man ein bärenstarkes Handset im Gepäck gehabt und die Technik, das Design und die vielseitigen Funktionen sprechen absolut für sich. Erwähnenswert ist hierbei vielleicht noch, dass Samsung auch den Vergleich vor dem iPhone Plus nicht scheute und mehrfach aufzeigte, was das Note 8 besser macht als der Konkurrent aus Cupertino.

Der ganze Spaß dauerte etwa 55 Minuten. Ziehen wir davon die zehn DJ Koh-Minuten ab, die sich sehr zäh gestalteten, blieb eine knackige Dreiviertelstunde übrig, in der das Galaxy Note 8 perfekt präsentiert wurde. Genau so möchte ich das sehen, Freunde: Ich will so viele Eindrücke wie möglich von dem neuen Device gewinnen, möchte über alles Wichtige Bescheid wissen und selbstverständlich freut es mich, wenn man mir das auch optisch opulent darbieten kann.

Samsung hat jedenfalls die Messlatte ziemlich hoch gelegt heute. Speziell Apple wird sich jetzt überlegen, wie man sein iPhone 8 ansprechend präsentiert und ob man vielleicht von der traditionellen Vorgehensweise ein wenig abweichen wird. Auch technisch ist das Galaxy Note 8 für Apple ganz sicher eine harte Nuss, die es nun zu knacken gilt.

Aber genug geredet jetzt über das Launch-Event! Hier ist jetzt der Clip zur Veranstaltung. Die erste halbe Stunde könnt ihr getrost vergessen, los geht es erst bei etwa 32 Minuten. Wollt ihr den guten Herrn Koh auch überspringen: Die eigentliche Vorstellung des Galaxy Note 8 beginnt bei 44 Minuten etwa. Viel Spaß!