Samsung Galaxy Note 9: So könnt ihr die Vorstellung im Livestream verfolgen

Wenn es um Premium-Smartphones geht, hat Samsung alljährlich zwei Pfeile im Köcher. Den ersten feuert man früh im Jahr ab, wenn die beiden Modelle der Galaxy-S-Reihe vorgestellt werden, so wie dieses Jahr das Samsung Galaxy S9. Später legt man dann mit dem neuesten Modell der Galaxy-Note-Reihe nach und der Tag ist heute gekommen!

In New York wird heute das Samsung Galaxy Note 9 der Weltöffentlichkeit präsentiert, in unserer Zeitzone beginnt das Spektakel um 17 Uhr. Wir haben ja bereits in einem anderen Beitrag spekuliert, dass die Note-9-Vorstellung gleichzeitig auch die Präsentation von Fortnite für Android beinhalten könnte.

Stimmen diese Infos, dann wäre unter anderem Twitch-Superstar Ninja zu Gast beim Samsung-Event. In diesem Fall dürften wir damit rechnen, dass Samsung das Edel-Smartphone nicht nur wie üblich für das Business-Klientel positioniert, sondern auch als Gaming-Device. Möglich ist auch, dass wir weitere Hardware zu sehen bekommen, eine neue Smartwatch steht hier schon länger im Raum.

Was nun aber genau alles zu sehen sein wird und ob Samsung bei der Präsentation des Note 9 trotz aller Leaks und Gerüchte noch für Überraschungen sorgen kann, wird sich ab 17 Uhr klären, wenn dann nämlich die versammelte Presse in New York der Veranstaltung beiwohnt. Erfreulicherweise hat sich Samsung auch dieses Jahr wieder dazu entschlossen, das Event live zu streamen, so dass wir von überall zuschauen können.

Samsung wird den Stream auf seiner Seite, alternativ aber auch auf YouTube bereitstellen, so dass ihr auch an den Fernsehern, Rechnern oder mobilen Endgeräten hautnah dabei sein könnt. Logisch, dass wir das Event hier für euch aufbereiten werden und ihr nach der Veranstaltung sowohl mit Fotos und Video, aber auch allen wichtigen Infos zum Galaxy Note 9 versorgt werdet.

via Futurezone.at