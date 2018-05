Samsung: Galaxy S10 wegen faltbarem Galaxy X schon im Januar?

Den Verkaufsstart des Samsung Galaxy S9 haben wir längst hinter uns gelassen, der Launch des Galaxy Note 9 liegt hingegen noch einige Monate vor uns. Ist es deswegen ruhig in der Gerüchteküche? Nein, selbstverständlich nicht. Bereits jetzt wird eifrig spekuliert, was das Galaxy S10 angeht und ja, auch über das faltbare Galaxy X wird bereits seit Jahren getuschelt.

Einem aktuellen Report aus Korea zufolge es nun im Frühjahr 2019 endlich so weit sein mit dem Galaxy X, jenem ominösem Samsung-Flaggschiff mit faltbarem Display. Laut dieser Quelle habe Samsung seine Zulieferer informiert, dass sie sich für die Lieferung der benötigten Bauteile den November 2018 vormerken sollen.

Damit man sich aber nun nicht mit dem anderen wichtigen Smartphone aus eigener Fertigung ins Gehege kommt, möchten die Samsungs angeblich die Präsentation des Galaxy S10 nochmal weiter nach vorne verlegen. Im Januar könnte das Unpacked-Event demzufolge bereits über die Bühne gehen.

Jüngsten Gerüchten zufolge soll das Galaxy S10 dann den von einigen schon dieses Jahr erwarteten Fingerabdrucksensor besitzen, der dann ins Display integriert wird. Außerdem will man die Funktionalität der AR-Emojis mithilfe einer 3D-Kamera deutlich aufbohren. Bereits ab Oktober sollen die Bauteile für dieses Smartphone eingesammelt werden, damit es mit einer Präsentation im Januar klappen kann.

Sollte das alles so stimmen, also Galaxy S10 im Januar und Galaxy X später im ersten Quartal, dann scheint sich abzuzeichnen, dass Samsung bereits bei der CES in Las Vegas (8. bis 11. Januar) das S10 enthüllt und die große Bühne des Mobile World Congress in Barcelona (25. bis 28. Februar) dann dem Galaxy X überlässt.

Auf diese Weise könnte Samsung verhindern, dass sich beide Handsets zeitlich zu sehr ins Gehege kommen und zudem darf man wohl erwarten, dass man sich angesichts der großen Konkurrenz beim MWC mit einem besonders innovativen Falt-Smartphone nochmal mehr Aufmerksamkeit sichert, als das mit dem „normalen“ Galaxy S10 der Fall wäre.

Bestätigt und in trockenen Tüchern ist das alles natürlich noch lange nicht, aber wir notieren uns das jetzt zumindest erst mal so. Es wäre zumindest eine nachvollziehbare und aus strategischen Gesichtspunkten sicher nicht dumme Entscheidung Samsungs.

