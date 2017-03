Samsung Galaxy S8: Sorgt die träge Chip-Produktion für Lieferengpässe?

Na endlich, werden viele Samsung-Fans heute sagen, wenn nämlich das neue Samsung Galaxy S8 offiziell vorgestellt wurde. Zusammen mit dem größeren S8+ werden wir das neue Flaggschiff heute also ganz hochoffiziell kennen lernen, aber über den Launch-Events gibt es noch ein paar dunkle Wolken, die für Unmut sorgen könnten.

Wie Android Authority nämlich berichtet, zeichnet sich ein Problem bei der Produktion ab, welches zu Lieferengpässen führen könnte. Werden also viele Samsung-Fans länger als geplant warten müssen, bis sie ihr Samsung Galaxy S8 dann endlich in Händen halten können? Möglich, wenn es nämlich um die Produktion der SoCs tatsächlich so schlecht bestellt ist, wie es scheint.

The Korea Herald vermeldet aus Samsungs Heimat, dass Qualcomm nicht wie gewünscht mit der Produktion des Snapdragon 835 vorankommt – ihr neues SoC-Flaggschiff für dieses Jahr. Schon im Vorfeld war spekuliert worden, dass Qualcomm zum Verkaufsstart keine übergroßen Kapazitäten anbieten kann, weshalb LG und HTC mit ihren Spitzenmodellen bereits auf den Snapdragon 821 ausgewichen sind.

In verschiedenen Regionen setzt Samsung als erster Anbieter auf diesen Snapdragon 835 und liegen die Quellen hier richtig, zeichnet sich ab, dass viele potenzielle S8-Käufer erst mal in die Röhre blicken, sprich: länger als gehofft auf ihr neues Modell warten müssen. Nicht gerade der beste Start für die Menschen bei Samsung, die nach dem Galaxy Note7-Debakel ja eigentlich heute beweisen möchten, dass sie zu Recht immer noch die technologische Speerspitze bei Android-Phones darstellen.

Erschwerend kommt dazu, dass auch die Produktion des eigenen Exynos 8895-SoCs nicht gewünscht vorangeht – also die Produktion jenes Systems, welches wir in den Nicht-Snapdragon-Modellen des S8 vorfinden werden. Bei beiden SoCs erfolgte im Vorfeld ein Wechsel des Fertigungsverfahrens – das macht die Prozessoren kompakter, sorgt aber eben nun auch ganz augenscheinlich für einige Schwierigkeiten.

Lasst uns jetzt erst mal den Launch – heute ab 17 Uhr – über die Bühne bringen und sehen, was Samsung zu präsentieren hat – danach aber werden wir selbstverständlich ein Auge drauf haben, für wann der Verkaufsstart dann tatsächlich angekündigt wird und ob dieser dann auch mit ausreichend verfügbaren Einheiten eingehalten werden kann.

Quelle The Korea Herald via Android Authority