Samsung Galaxy S8: Vorverkauf läuft glänzend an

Dass das Samsung Galaxy S8 komplett floppen würde, hatte wohl eh niemand erwartet. Eine der bekanntesten Smartphone-Reihen dieses Planeten wurde immerhin technisch aktualisiert und durch das Infinity Display auch optisch deutlich aufgehübscht. Dennoch haben wir uns die Frage gestellt, was das Galaxy Note 7-Debakel mit dem Ruf dieses anderen Flaggschiffs anstellen könnte und ob die Fans den Koreanern weiterhin die Treue halten.

Eine endgültige Antwort steht dazu noch aus, aber wie es scheint, sieht es alles andere als schlecht aus für Samsung: In den USA spricht das Unternehmen selbst von „strong double digit growth“ gegenüber dem Vorjahr. Man vollbringt also das Kunststück, die Vorbestellungen beim Galaxy S8 und S8+ gegenüber Galaxy S7 und S7 edge im hohen zweistelligen Bereich zu steigern, obwohl dazwischen eben die Galaxy Note 7-Nummer stattfand und bei den neuen Flaggschiffen zudem der Preis erhöht wurde.

Interessanterweise ist dabei in den Vereinigten Staaten das größere S8+ das beliebtere bei den Vorbestellungen. Nach den Smartphone-Nutzern in Asien scheinen also auch die Menschen in den USA ihr Faible für riesige Displays zu entdecken. Dass bei den Vorbestellungen die Farbvariante „Midnight Black“ die beliebteste ist gegenüber Grau und Silber, überrascht hingegen weniger.

Auch aus Korea hören wir erste Hinweise zum Verkaufserfolg: Während Samsung in den USA keine konkreten Zahlen nennt, ist in Südkorea die Rede davon, dass allein an den ersten beiden Tagen in diesem kleinen Land bereits 550.000 Vorbestellungen bei Samsung hereingeschneit sind. Das ist sogar mehr als 5-mal so viel als es noch im Vorjahr der Fall war.

Es zeichnet sich also ab, dass Samsung für das Akku-Desaster aus 2016 nicht abgestraft wird – im Gegenteil: Der Mix aus Einsicht bei den Fehlern des letzten Jahres inklusive der glaubwürdigen Erklärung, wieso sich das nicht wiederholen wird und einem sehr interessanten neuen Flaggschiff und entsprechenden Werbemaßnahmen scheint dafür zu sorgen, dass sich Samsung wieder in neue Höhen aufschwingen kann. Das Galaxy S8 und das S8+ dürften somit jetzt schon die populärsten Android-Smartphones des Jahres sein, egal wie sehr sich die Googles, LGs und Huaweis der Welt auch strecken.

Natürlich werden wir das weiter verfolgen und sehen, ob sich dieser Trend bestätigt – in ein, zwei Wochen, wenn dann die ersten Geräte ausgeliefert werden, können wir euch vermutlich dann schon mehr dazu erzählen.

via Android Beat und Phonearena