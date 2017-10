Samsung Galaxy S9 mit Aussparung im Display? Nein, glaube ich nicht!

Das Samsung Galaxy S8 hat mittlerweile bereits einige Monate auf dem Buckel. Ich liebe es immer noch und ja — mich nervt auch immer noch die Positionierung des Fingerabdrucksensors. Die Koreaner haben ihn halt ziemlich dümmlich neben der Hauptkamera platziert und damit eher so semi-gut blind erreichbar. Dafür aber mit einer mehr als fairen Chance, dass man auf die Cam tippt, bevor man den Sensor erwischt.

Dass Samsung andere Vorstellungen hat, wissen wir. Perfekterweise soll der Fingerabdruck mit einem Sensor erfasst werden, der ins Display implementiert wird. Diese Technologie hält Samsung aber noch nicht bereit, ein früheres Gerücht spricht davon, dass sich das frühestens mit dem Galaxy Note 9 ändern könnte.

Jetzt taucht aber ein neues Patent der Koreaner auf, welches nicht nur eine neue Technologie für einen Fingerabdrucksensor offenbart, sondern auch gleichzeitig die Fantasie der berichtenden Medien anregt. In der Tat geht es um den Fingerabdrucksensor und der wird diesem Patent zufolge wieder auf der Front zu finden sein.

Die Platzierung wird klassisch unten auf der Front erwartet, dabei soll der Sensor sehr wenig Platz wegnehmen und äußerst flott reagieren. Da Samsung bekanntlich ja auf ein Design setzt, welches auf der Front fast nur noch Display zulässt, wird jetzt daher vermutet, dass Samsung sich für eine kleine „Nase“ im Panel entscheidet.

So eine — beim Apple iPhone X „Notch“ genannte — Aussparung wird durch dieses Patent keineswegs bestätigt und wäre auch sicher nicht die attraktivste Lösung. Unabhängig davon würde sie aber wohl auch nicht so viel Platz wie beim iPhone X einnehmen, sondern eher an die Aussparung erinnern, wie wir sie vom Essential Phone kennen:

Fakt ist aber bislang lediglich, dass Samsung dieses Patent in Korea eingereicht hat und das bereits im April 2016. Es lässt sich daraus nicht ableiten, wann eine derartige Technologie implementiert oder ob sie überhaupt in ein finales Produkt einfließt.

Ich persönlich glaube nicht daran, dass Samsung beim Galaxy S9 auf diese Lösung zurückgreifen wird. Zum einen strebt man — wie oben erwähnt — an, den Fingerabdrucksensor künftig unter dem Display zu verbergen und ich kann mir daher nicht vorstellen, dass man sich für eine neue Übergangslösung entscheidet.

Außerdem wurde das Patent eben so früh beantragt, dass wir davon ausgehen können, dass sich Samsung bereits zum Galaxy S8 die Gedanken gemacht hat, wohin der Fingerabdruck wandern soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn in Kenntnis der hier beschriebenen Technologie für ein Jahr nach hinten verbannt und ihn dann nach vorne zurückholt, nur um in der Folge erneut auf eine andere Technologie zu wechseln.

Wir erwarten das Galaxy S9 recht früh im neuen Jahr und ich würde mich nicht wundern, wenn wir auch da wieder eine sehr ähnliche Designsprache wie bei den 2017er-Modellen vorfinden und sich der Fingerabdrucksensor weiterhin hinten befindet. Wünschenswert wäre es allerdings, würde sich Samsung dazu entschließen, ihn unterhalb der Hauptkamera und zentral zu verbauen. Warten wir es ab! Was glaubt ihr denn, welchen Weg beim Fingerabdruck im nächsten Jahr einschlagen wird?

Quelle: galaxyclub.nl via Slashgear