Samsung lässt erst den Kopfhöreranschluss verschwinden – dann ein paar Videos, in denen man Apple verspottet

Vor zwei Tagen hat Samsung sein Galaxy Note 10 vorgestellt. Das Gerät stellt die Speerspitze der mobilen Devices aus dem Hause Samsung dar, verfügt dabei wieder einmal über absolut hochwertige Komponenten. Damit hat sich das Unternehmen schon mal in Stellung gebracht, denn in einigen Wochen wird auch Apple mit seinen neuen iPhones nachlegen und um die Gunst der Smartphone-Käufer buhlen.

Aber egal, was Apple da zu zeigen gedenkt: Auf einen Vorteil kann sich Samsung dann nicht mehr berufen: Bislang konnte man stets darauf verweisen, dass Apple auf den Kopfhöreranschluss am iPhone verzichtet, während Samsung ihn weiter verbaut. Für Viele mag das kein großes Thema sein, für viele andere hingegen war das durchaus auch ein Kriterium beim Smartphone-Kauf.

Samsung hat in den letzten Jahren nicht nur betont, dass man weiter auf diesen Anschluss setzt, man hat sich sogar explizit darüber lustig gemacht, dass Apple einen anderen Weg geht und die iPhone-Besitzer mitunter gezwungen waren, Dongles zu verwenden. Die Koreaner ließen das bei Produkt-Präsentationen anklingen und thematisierten das auch in ihren Werbe-Clips:

Auch beim Galaxy Note 7 bzw. bei dessen Präsentation erwähnte man, dass das Device im Gegensatz zum iPhone besagten Anschluss besitzt.

Lange Rede, kurzer Sinn: Jetzt hat sich auch Samsung dazu entschlossen, dass dieser Kopfhöreranschluss überflüssig ist und hat ihn verschwinden lassen — aber nicht nur den: Auch die Video-Clips, in denen man sich immer wieder gerne über Apple lustig gemacht hat, sind verschwunden. Irgendjemand müsste Samsung jetzt erklären, dass die Dinge nie wirklich aus dem Internet verschwinden, egal wie sehr man es gerne hätte. Den Beweis dafür seht ihr zum Beispiel oben in den verlinkten Videos.

Eigentlich ist es kein Drama, dass Samsung erst vehement auf den Anschluss gesetzt hat und sich nun anders entschieden hat. Immer mehr Menschen setzen schließlich auf eine Bluetooth-Verbindung, so dass die Zeit anscheinend reif ist, um auf die 3,5 mm Klinke verzichten zu können. Dadurch, dass Samsung jetzt so klammheimlich die Videos verschwinden lässt, macht man die Geschichte wohl völlig ohne Not größer, als sie tatsächlich ist.

via CNET