Samsung macht es offiziell: Galaxy S9 wird am 25.2. beim MWC vorgestellt

Es gibt „offiziell“ und „offiziell“, wenn es um Ankündigungen geht. Das kann man fabelhaft am Beispiel des Samsung Galaxy S9 erklären: Bereits bei der CES in Las Vegas erklärte DJ Koh, Mobile-Chef bei Samsung, dass wir das Galaxy S9 nicht schon bei der CES zu sehen bekommen (wie mancher hoffte), sondern eben „erst“ beim MWC in Barcelona.

Bedeutet, dass wir ein öffentlich gemachtes Statement eines ranghohen Samsung-Mitarbeiters hatten, dass dieser Launch in Barcelona über die Bühne geht. Was wir noch nicht hatten, war eine dazugehörige Meldung Samsungs. Spätestens, wenn die Einladungen an die Presse rausgehen, haben wir dann das andere „offiziell“ — eben ein Statement schwarz auf weiß, zudem mit Ort und Datum versehen.

Diese Einladung ging nun raus und bestätigt selbstverständlich, was ja irgendwie eh jeder wusste. Das Samsung Galaxy S9 und das Samsung Galaxy S9+ werden in Barcelona der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Das Unpacked-Event der Koreaner findet im Rahmen des Mobile World Congress statt, allerdings mit dem 25. Februar bereits einen Tag vor dem öffentlichen Start der Messe.

Wie ihr auf dem Teaser-Bild sehen könnt, gibt es nicht nur den Termin und mit „Galaxy“ und der „9“ den Hinweis auf das neue Flaggschiff. Mit dem Claim „The Camera. Reimagined“ bestätigt dieses Bild auch, was ebenfalls im Vorfeld vermutet wurde: Ein technisch und optisch im Großen und Ganzen dem Galaxy S8 sehr ähnliches neues Smartphone will vor allem mit einer nochmals deutlich verbesserten Kamera die Samsung-Fans von einer Neuanschaffung überzeugen. Dazu gibt es via Twitter auch noch diesen Teaser-Clip, im Tweet können wir den Satz „From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything“ lesen. Samsung also mit ganz breiter Brust:

From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything. pic.twitter.com/llrGt0Q6gF — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 25, 2018

In seiner Pressemeldung wird Samsung nicht viel, aber zumindest ein ganz kleines bisschen konkreter:

On February 25, Samsung Electronics will showcase the next generation of Galaxy devices that reimagines the camera and redefines the way you share your moments.

Wir sind gespannt, wie Samsung die Art, Augenblicke mit der Welt zu teilen, neu definieren möchte. Selbstverständlich werden wir in Barcelona vor Ort sein und euch schnellstmöglich alles Wissenswerte über die neuen Spitzenmodelle der Koreaner im Blog aufbereiten. Alternativ wird für euch aber auch die Möglichkeit bestehen, Samsungs Livestream zu verfolgen. So oder so solltet ihr euch den 25. Februar (18 Uhr CET) jetzt schon mal im Kalender markieren.

Quelle: Samsung via Engadget