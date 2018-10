Entwicklerkonferenzen — das sind die Veranstaltungen, bei denen normalerweise die Developer angesichts von neuen APIs, SDKs und neuen Software-Features begeistert mit der Zunge schnalzen, während Normalsterbliche wie wir ratlos davor sitzen und nicht so richtig kapieren, was da vor sich geht.

Das hat sich seit einigen Jahren ein wenig gewandelt, egal ob wir da von der Google I/O reden, von Apples WWDC, Microsofts Build oder irgendeinem anderen dieser Events. Das liegt zum einen daran, dass diese Entwicklerkonferenzen oft auch mit einem Produkt-Launch einhergehen. Das liegt aber auch daran, dass wir hier stets einen Vorgeschmack von Dingen erhalten, die wir manchmal erst Jahre später in finalen Produkten geliefert bekommen. Es ist also ein bisschen wie ein Blick in eine nahe Zukunft und erfreulicherweise wird das immer mehr von den Unternehmen auch so aufbereitet, dass wir Nicht-Programmierer die Tragweite erahnen einer neuen Entwicklung erkennen können.

Kein Wunder also, dass wir jetzt auch ziemlich gespannt auf die Konferenz von Samsung warten, die nächste Woche vom 7. bis zum 8. November in San Francisco stattfinden wird. Wir werden bei der Samsung Developer Conference 2018 auch vor Ort sein und ich hab ehrlich gesagt jetzt schon ordentlich Respekt vor der Veranstaltung und befürchte, dass ich in den Sessions nicht jedes Detail verstehe, wenn dort in die Coder-Materie eingetaucht wird.

Aber wie gesagt bekommen wir das ja noch fachgerecht aufbereitet und zudem gibt uns Samsung jetzt bereits einen Einblick in das, was wir dort erwarten dürfen. Als Überschrift auch dieser Konferenz halten dabei wieder einmal die Buzzwords “KI” und “IoT” her.

SDC 18: Bixby, SmartThings, Gaming und noch viel mehr

Dass Bixby auf der Agenda steht, dürfte hier wohl niemanden wundern. Vor einem Jahr stellten die Koreaner an gleicher Stelle Bixby 2.0 vor, mit dem man Konkurrenten wie Alexa das Wasser abgraben möchte. Das Ökosystem Samsungs unter dem SmartThings-Dach inklusive Bixby sieht auch eigentlich sehr vielversprechend aus. Allerdings zucken gerade wir deutschen Samsung-Nutzer immer erst einmal zusammen, wenn wir Bixby hören: Bis jetzt ist die KI, der das Unternehmen auf seinen Premium-Smartphones immerhin einen eigenen Button spendiert hat, noch nicht in deutscher Sprache nutzbar.

Vielleicht ändert sich das ja jetzt im Rahmen der SDC 2018, zumindest gibt es erste Anzeichen, die auf die baldige Unterstützung der deutschen Sprache hinweisen. Zumindest gibt uns Samsung selbst schon mal bekannt, welches nach Meinung des Unternehmens die Highlight-Sessions zum Thema Bixby sein könnten:

„Bixby and the New Exponential Frontier of Intelligent Assistants“

Führende Köpfe aus dem internationalen Bixby-Team erläutern die Besonderheiten der Technologie, skizzieren ihre Vision für ein neues, offenes Bixby-Ökosystem für Entwickler und diskutieren, wie und warum man daran teilhaben sollte.

Hier erfahren Teilnehmer, wie man die Entwicklertools von Bixby, wie das Bixby SDK und IDE nutzt, um Unternehmenslösungen mit Bixby zu entwickeln.

Weltweit sind heute Millionen von Geräten im Umlauf, die von ebenso vielen Nutzern bedient werden. In dieser Session erfahren Teilnehmer wie Sie die Nutzerbasis einer Anwendung über verschiedene Geräte, Sprachgrenzen und Marktgrenzen hinweg erweitern und dabei bereits bestehende Codes immer wieder verwenden können.

Bei SmartThings, der ebenfalls im letzten Jahr vorgestellten Plattform zur Vernetzung und Steuerung von Smart Devices, benennt Samsung folgende Sessions als besonders vielversprechend:

„SmartThings 101: New to SmartThings“

In dieser Sitzung werden die Möglichkeiten von API-Integrationen in SmartThings diskutiert. Zudem wird gezeigt, wie eine Anwendung mit der API schnell und einfach in SmartThings integriert werden kann.

In dieser Sitzung werden die Möglichkeiten von API-Integrationen in SmartThings diskutiert. Zudem wird gezeigt, wie eine Anwendung mit der API schnell und einfach in SmartThings integriert werden kann. „Streamlining IoT Systems: SmartThings Cloud-to-Cloud Device Integration“

Das SmartThings Ökosystem ist seit dem Start im vergangenen Jahr enorm gewachsen. In dieser Session werden neue Funktionen der Plattform vorgestellt. Zudem wird über die Integration neuer Dienste und Geräte gesprochen.

Auch zum Themenkomplex Gaming wird es einige Schwerpunkte geben. Wie wichtig Samsung das Daddeln auf den mobilen Endgeräten ist, seht ihr daran, dass zu den Spotlight Sessions im Rahmen der Konferenz unter anderem Tim Sweeney auf der Bühne begrüßt werden kann. Er ist der CEO von Epic Games, die derzeit mit dem Riesenerfolg Fortnite den kompletten Gaming-Markt auf links ziehen. Auch fürs Gaming nennt Samsung zu erwartende Höhepunkte:

„Galaxy: The Best GameDev Platform“

In dieser Sitzung werden Galaxy GameDev-Partnerschaften mit einigen der größten Namen im Bereich Mobile Gaming thematisiert. Darüber hinaus gibt es einen Ausblick auf demnächst erhältliche Tools sowie ein neues SDK.

Hier können Entwickler einen Blick hinter die Kulissen werfen und erfahren wie Samsung und Epic Games das weltweite Gaming-Phänomen für Galaxy Produkte optimiert haben.

Ich bin jedenfalls jetzt schon schwer gespannt, wie sich Samsungs Ökosystem 2019 weiter verändern wird und welche Neuerungen die Plattform SmartThings und auch Bixby spendiert bekommen. Logischerweise gibt es massig mehr Themen zu besprechen: Samsung DeX, Samsung Pay und das derzeit von mir täglich und sehr gern genutzte Samsung Health sind nur drei Beispiele davon. Ich verspreche euch jedenfalls schon mal, dass ich freundlich aber bestimmt in ein paar Entwickler-Hintern treten werde, wenn man mir dort nicht endlich ein deutsches Bixby verspricht ;)