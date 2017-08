Heute widmen wir uns wieder einem sehr interessanten Patent, allerdings kommt es diesmal aus dem Hause Samsung. In einem stetig wachsenden Universum von Wearables, tut das Unternehmen sein bestes seine Pläne bedeckt zu halten. Nach den Informationen von Sammobile hat Samsung schon vor zwei Jahren ein Patent in Südkorea angemeldet, in dem eine intelligente Kontaktlinse gezeigt wird. Der Antrag wurde erst jetzt veröffentlicht.

Die Linse soll mit einem kleinen Display, einer Kamera, einer Antenne und mehreren Sensoren ausgestattet sein. Sie setzt also einen Bildschirm direkt vor die Pupille des Trägers und ermöglicht so eine Augmented-Reality-Sicht auf die Welt. Die Kontaktlinsen würden dann durch eine drahtlose Verbindung zum Smartphone des Nutzers mit Strom versorgt werden. Mit einem integrierten Bewegungssensor ist auch eine Blinzelsteuerung der Linsen möglich, womit man beispielsweise per Augenzwinkern fotografieren kann.

Das Konzept erinnert an Google, denn die haben sich auch vor zwei Jahren Kontaktlinsen mit winzigen Kameras patentieren lassen. Samsung tüftelt schon länger an smarten Kontaktlinsen als bessere Variante von Google Glass. Das Gerät mit dem externen Display soll aber einen schlechten Betrachtungswinkel haben und nicht genug Bildqualität bieten können. Diese Probleme könnten mit den Kontaktlinsen von Samsung gelöst werden, denn sie besitzen ein winziges OLED-Display zwischen den Kontaktlinsenschichten.

Natürlich ist das keine neue einzigartige Idee, die Samsung da vorstellt. Forscher haben beispielsweise auch schon Prototypen entwickelt, die mit solch einem OLED-Display arbeiten. Diese sind aber in der Regel ziemlich rudimentär, mit einer begrenzten Menge an Pixeln und minimalen Anforderungen.

Ob Samsung wirklich an solchen smarten Kontaktlinsen arbeitet, ist unklar. Der Antrag ist, wie gesagt, zwei Jahre alt und laut anderen Berichten wurde das Patent scheinbar noch nicht gewährt. Vielleicht wirbelt das Konzept auch viel Staub um nichts auf, denn auch von den Google Kontaktlinsen, die den Blutzuckerspiegel von Diabetikern messen sollen, haben wir verdächtig lange nichts mehr gehört.

Quelle: theverge