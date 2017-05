Ende März hatte das US-Justizministerium bekannt gegeben, dass es einen Mann festgenommen hat, der mit einer recht simplen Betrugsmasche mehr als 100 Millionen US-Dollar erbeutet hatte. „Ppassiert in den USA doch täglich“ werdet ihr sagen. Das Interessante ist jedoch, dass es sich bei den Opfern um die weltgrößten Technologiekonzerne Facebook und Google handelt und diese für den Coup nicht mal gehackt werden mussten.

Der Festgenommene ist der Litauer Evaldas R., seine Betrugsmasche war so simpel wie effektiv. Er stellte den beiden Tech-Giganten Rechnungen aus, die scheinbar vom weltgrößten Auftragshersteller für Notebooks kamen, Quanta Computer. Facebook und Google arbeiten tatsächlich mit dem taiwanesischen Unternehmen zusammen, so ist das Ganze auch erstmal zwei Jahre lang nicht aufgefallen.

R. setzte dabei auf verschiedene Methoden, um Facebook und Google von dem zu erleichtern, was bei Googles Mutter Alphabet der Nettogewinn eines einzigen Tages ist. Er fälschte Rechnungen, Firmenstempel und E-Mail-Adressen (Spoofing). So konnte er die Buchhaltungen verschiedener Abteilungen beider Unternehmen davon überzeugen, schubweise insgesamt Dutzende Millionen US-Dollar auf osteuropäische Konten zu überweisen.

R. hatte sich vermutlich die Flut an Bestellungen von Servern und Computerkomponenten zu Nutze gemacht, die an die Finanzabteilungen von Facebook und Google gestellt werden. Das sollte bei so einem riesigen Konzern natürlich nicht passieren, ist aber von diesem Standpunkt aus nachvollziehbar – vor allem dann, wenn es sich um professionell gefälschte Auftragsbescheinigungen und Rechnungen handelt.

Nachdem beide Unternehmen Ende 2016 Strafanzeige gestellt hatten, konnte das US-Justizministerium einen Großteil des Geldes wiederbeschaffen. Momentan erwartet R. vermutlich eine Auslieferung an die USA, wo er vor Gericht gestellt werden soll. Der Anwalt bezeichnet seinen Klienten als unschuldig, zudem erwarte ihn in den USA angeblich kein fairer Prozess.

Wie die Unternehmen den Betrug aufdeckten, ist noch nicht bekannt, wohl jedoch, dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall handelt. Das FBI, das den Fall in den USA bearbeitet, kooperiert mit dem Finanzministerium und spricht laut einer mit dem Fall vertrauten Quelle von einer wahren Plage. Der Fall von Google und Facebook sei nicht der erste und bei weitem nicht der einzige, dafür aber in seinem Ausmaß der größte, heißt es beim Fortune Magazine.