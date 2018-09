Schattenprofile auf Facebook: Wie das soziale Netzwerk Daten ausnutzt

Facebook ist der Blutsauger unter den sozialen Netzwerken – ein blauer Riese, der nimmt wo er kriegen kann und nie etwas zurück gibt. Viele Nutzer haben Facebook schon den Rücken zugewandt und auch ich spiele mit dem Gedanken. Nicht zuletzt, weil sich alle naslang Datenskandale um die Plattform weben und es eigentlich nur noch fahrlässig ist, irgendwelche Informationen dort über sich anzugeben.

Doch das ist längst passiert. Habt ihr euch einmal bei Facebook registriert, seid ihr gleich mitgefangen in dem Spinnennetz der Plattform und das Schlimme ist: was Facebook über euch weiß, ist nicht nur auf die Informationen in eurem Profil beschränkt. Man will ja Geld scheffeln und die Nutzer ausbeuten. Deshalb hat sich das (as)soziale Netzwerk einen besonders raffinierten Plan überlegt, nämlich “Schattenprofile” einer Person anzulegen. Die werden geheim gehalten, für verschiedene Zwecke genutzt und in ihnen unterschiedliche nicht öffentliche Daten über einen Nutzer gespeichert.

Freundschaftsvorschläge von Personen, zu denen seit Jahren kein Kontakt mehr besteht? Werbeanzeigen, für eine geschäftliche Handynummer, die man eigentlich nicht für Facebook nutzt? Solche Sachen passieren, beispielsweise durch die Auswertung von Kontaktlisten auf dem Handy. Erlaubt man Facebook den Zugriff auf sein Adressbuch, erhält die Plattform Informationen über alle Personen, die darin auftauchen. Diese Daten werden beispielsweise über den Messenger abgefragt oder die Funktion „Finde Freunde“, die insbesondere neuen Nutzern angeboten wird.

Die Schattenprofile sind aber nicht nur Hirngespinste, die durch die Medien geistern und versuchen Facebooks Ruf in den Dreck zu ziehen. Sie werden nämlich auch für Werbeanzeigen genutzt und das haben die Forscher Giridhari Venkatadri, Piotr Sapiezynski und Alan Mislove der Northeastern University in Boston zusammen mit der Forscherin Elena Lucherini an der Princeton University in einer Studie aufgedeckt.

Zugeschnittene Werbeanzeigen spielt Facebook über die Namen der Nutzer, ihre Geburtsdaten, Telefonnummern und Email-Adressen aus. Unternehmen, die bereits eine Kontaktliste für ihre Zielgruppe erstellt haben, können diese bei Facebook hochladen. Die Daten werden pseudonymisiert und dann mit existierenden Facebook-Profilen abgeglichen und wenn es Übereinstimmungen gibt, bekommt jedes Unternehmen für sein Werbeprodukt eine maßgeschneiderte Zielgruppe angeboten.

Die persönlichen Daten werden so zu universellen Identifikatoren. Das funktioniert sogar mit Informationen, die Dritte über einen geteilt haben und die Facebook ohne unser Wissen in den Schattenprofilen sammelt. Deshalb haben Nutzer auch nur Macht über die Daten, die sie dem Netzwerk selbst zur Verfügung stellen. Kommt Facebook über Umwege an ihre Daten, umgeht die Plattform automatisch Privatsphäre-Einstellungen.

Der Netzwerkriese sieht das nicht als problematisch an und beruft sich bei einer Konfrontation auf sein Betriebsgeheimnis.

via: netzpolitik