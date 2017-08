Der russische IT-Sicherheitsexperte Grigori Bakunow hat einen Algorithmus entwickelt, mit dem bestimmte Schminkmuster erstellt werden. Die auf dem menschlichen Gesicht verteilten Streifen und Punkte sollen die Erkennungsmechanismen von Überwachungskameras aushebeln und die Gesichtserkennung der Systeme verhindern.

Der beim russischen Google-Konkurrenten Yandex angestellte Bakunow sorgt mit seinen Beiträgen zu Sicherheitsthemen immer wieder für Aufsehen. Im vergangenen Jahr spielte er beispielsweise „Pokémon Go“ und entdeckte, dass die GPS-Systeme von Smartphones in der Nähe des russischen Kreml in die Irre geleitet wurden.

Antrieb für die Entwicklung der Algorithmen war laut Grigori Bakunow, dass es in seiner Heimatstadt Moskau mittlerweile eine zunehmende Zahl omnipräsenter Überwachungskameras gebe, die theoretisch jeden seiner Wege bis ins kleinste Detail nachvollziehen könnten. Auch hierzulande experimentieren die Ermittlungsbehörden mit Kamerasystemen, die explizit auf eine Gesichtserkennung setzen. So verteilt die Bundespolizei in Berlin Amazon-Gutscheine an Versuchskaninchen, die sich freiwillig regelmäßig in einem bestimmten Gebiet überwachen lassen..

Auch bei den Gegenmaßnahmen zeigt man sich in der Programmierer- und Künstlerszene bisher erfinderisch. Während Bakunow auf die auffälligen Streifen, Punkte und geometrischen Muster im Gesicht setzt, entwickelte der New Yorker Künstler Adam Harvey ein z.B. auf Stoff druckbares Muster mit vielen stilisierten Gesichtern. Das Motiv könnte man z.B. auf ein Shirt drucken, es soll die bisher existierenden Überwachungskameras völlig verwirren.

Ursprünglich plante Grigori Bakunow, den Algorithmus in eine Website einzubauen, so dass sich jedermann die Schminktipps der besonderen Art persönlich generieren lassen könnte. Doch nach eigenen Angaben hat der Entwickler dieses Vorhaben vorläufig zurückgestellt, denn das Missbrauchspotential des Systems sei hoch. Neben der Gesichtserkennung von Überwachungskameras sollen z.B. auch die Kamerasysteme von Banken durch die Muster völlig aus dem Tritt kommen. Dementsprechend könnten Kriminelle seine Software ausnutzen.

Die bisherigen Ansätze zur Überlistung der Kameras zeigen eigentlich, wie ausgereift die Systeme bereits sind, denn zu ihrer Aushebelung muss man auf eine kontraproduktiv auffällige Weise auf sich aufmerksam machen. Wer sich ein derart wild gemustertes Shirt anzieht oder Mohikaner-mäßig geschminkt durch Moskau läuft, muss sich um Überwachungskameras eigentlich die geringsten Sorgen machen.

Die Frage ist, ob sich mit den Algorithmen auch die Gesichtserkennungssysteme von Facebook & Co. austricksen lassen. Das Social Network setzt bereits seit geraumer Zeit auf ein entsprechendes System, mit dem Beziehungen zwischen Menschen über Bilder analysiert werden sollen. Und auch die Werbeindustrie hat die Technologie längst für sich entdeckt: Digitale Werbetafeln in Einkaufszentren, an Bahnhöfen oder in der Innenstadt sollen über ihre integrierten Kameras in der Lage sein, die Einkaufswege einer Person auch “offline” zu verfolgen.

via derstandard.at