Apple übernimmt Shazam – verabschiedet sich Apple von den Downloads?

Update vom 12. Dezember 2017:

Seit gestern steht es fest: Apple übernimmt tatsächlich den Musikerkennungs-Service Shazam:

Bereits kurz vorher informierten wir euch darüber (siehe Original-Artikel weiter unten), dass Apple kurz davor stehe, Shazam für vermutete 400 Millionen US-Dollar zu schlucken. Diese Summe und weitere Modalitäten wollte Apple zwar nicht kommentieren, aber zumindest meldete sich das Unternehmen aus Cupertino zu Wort und bestätigte die Übernahme an sich. Dabei erklärt man, dass man, dass Shazam für Apple eine „natürliche Ergänzung“ wäre und ein Apple-Sprecher sagt (via ZDNet.de):

Wir teilen dieselbe Leidenschaft für das Entdecken und Bereitstellen großartiger Musikerlebnisse für unsere Kunden. Wir haben aufregende Pläne und freuen uns auf den Zusammenschluss mit Shazam nach der Genehmigung der heutigen Vereinbarung.

Es stellt sich die Frage, was Apple explizit mit diesem Dienst vorhat, der selbst trotz riesiger Nutzerzahl nicht besonders viel Ertrag erwirtschaftet. Android-Nutzer werden befürchten, dass Apple Shazam nur noch exklusiv für iOS-Devices anbieten könnte, in Siri ist er ja eh schon integriert.

Andererseits könnte Apple aber in erster Linie auch auf das Personal schauen, welches man da mit Shazam angeheuert hat. Ziemlich sicher dürfte jedenfalls sein, dass man sich mit der Schützenhilfe von Shazam mit Apple Music besser gegenüber Spotify positionieren möchte. Hier hängt man noch deutlich hinter dem Branchen-Primus zurück, der auf 60 Millionen zahlende Kunden verweisen kann – mehr als doppelt so viel als beim Streaming-Angebot Apples.

Was passiert mit iTunes?

Ein ganz anderes Gerücht könnte bestätigen, dass Apple künftig den Fokus auf die Streaming-Geschichte legen wird: Digital Music News will nämlich direkt aus Quellen innerhalb Apples erfahren haben, dass sich das Unternehmen komplett von Musik-Downloads verabschieden möchte.

2001 hatte Apple iTunes ins Rennen geschickt und damit in der Folge den Musikmarkt revolutioniert. Jetzt habe man den Gerüchten zufolge für sich erkannt, dass man auf die einbrechenden Download-Zahlen bei Musik reagieren müsste. Nachdem erste diesbezügliche Überlegungen des Unternehmens bis ins Jahr 2016 zurückgehen sollen, will man wohl 2019 Nägel mit Köpfen machen und keine einzelnen Songs und Alben mehr zum Herunterladen anbieten.

Das wäre für die Nutzer eine massive Umstellung und sicher ein dickeres Ding als die Shazam-Übernahme. Sollten die Gerüchte und auch das prognostizierte Zeitfenster passen, hätte Apple noch zwei Jahre Zeit, um seine Kundschaft davon zu überzeugen, doch lieber Apple Music zu nutzen anstatt Songs oder Alben zu kaufen. Warten wir einmal ab, ob sich dieses Gerücht bewahrheitet — und auch, wie sich Apple Music in den nächsten Monaten entwickelt.

Original-Artikel vom 10. Dezember 2017:

Shazam ist wirklich einer dieser Dienste, den man wirklich niemandem mehr vorstellen muss und den so ziemlich jeder auch im Einsatz hat oder zumindest mal hatte. Für die wenigen unter euch, die Shazam dennoch nicht kennen: Die App kann Liedern lauschen, die ihr gerade irgendwo hört — und in den meisten Fällen wird der gespielte Song souverän erkannt.

Ihr erhaltet Infos zu Lied und Künstler, könnt den Song in einem Streaming-Dienst abspielen lassen oder ihn direkt im Netz kaufen. Videos und Lyrics runden den Service ab, der Kern ist aber natürlich das Erkennen des Liedes an sich.

Wieso ich euch einen so alteingesessenen Dienst erkläre? Weil es so aussieht, als würde sich Apple diesen Service schon sehr bald krallen. Wie TechCrunch mit Verweis auf nicht näher bezeichnete Quellen berichtet, könnte Apple bereits Montag oder in den Tagen danach Vollzug melden, also Shazam kaufen.

Im Gespräch ist ein Kaufpreis von 400 Millionen US-Dollar, die im Rahmen dieses Deals den Besitzer wechseln. Der Dienst mit Sitz in London besteht bereits seit 1999, war zunächst jedoch erst ein reiner SMS-Service. Später startete man dann als Musikerkennungs-Software durch, die trotz diverser Konkurrenten die Nummer 1 weltweit ist und nach eigenen Aussagen bereits 2016 den Meilenstein von einer Milliarde Downloads erreichte.

Besonders viel Umsatz erzielt Shazam — an dieser Nutzerbasis gemessen — zwar nicht, der Deal könnte sich für Apple dennoch rechnen. Irgendwie kommt nämlich deren Musikdienst Apple Music nicht richtig in die Puschen. 27 Millionen zahlende User sind zwar schon eine recht ordentliche Hausnummer, es entspricht aber dennoch nicht Apples eigenem Anspruch.

Der größte Konkurrent heißt bekanntlich Spotify und der kann sich über 60 Millionen Nutzer freuen, also mehr als doppelt so viel, wie der Service aus Cupertino. Das schmeckt Apple sicher nicht und es scheint gut möglich, dass Shazam hier ein kleines bisschen dazu beitragen könnte, dass der Vorsprung Spotifys auf diese Weise verkürzt wird.

Shazam ist sowieso schon in Siri integriert, der Deal scheint also gleich auf mehreren Ebenen Sinn zu ergeben. Ich persönlich als Android-Nutzer bin davon zunächst mal weniger erbaut. Das hängt damit zusammen, dass durch die Übernahme vielleicht Veränderungen zu befürchten sind, die eher Apple Music als den Konkurrenten in die Karten spielt. Warten wir es mal ab — also zunächst mal, ob der Deal tatsächlich so abgewickelt wird, und dann eben auch noch, ob sich an der Funktionalität Shazams für Nicht-Apple-Kunden spürbar etwas verschlechtert oder nicht. Was sagt ihr zu der Nummer?

