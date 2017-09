Möchte man mit einem Elektroauto mal eine größere Strecke zurücklegen, bei der man die Reichweite einer Akkuladung strapaziert, bedeutet das Zwischenstopps einlegen. Und die können sich für gewöhnlich mal über mehrere Stunden hinziehen, bis man die Tour mit vollem Stromtank fortsetzen kann. Daimler sucht derzeit nach neuen Wegen, diese langen Ladezeiten zu umgehen. Die Lkw-Sparte des Unternehmens investiert deshalb in das israelische Startup namens StoreDot.

Die haben in der Vergangenheit schon mit ultraschnellen Ladevorgängen bei Smartphones und Elektroautos für Aufsehen gesorgt. Auch wir haben 2014 darüber berichtet, dass StoreDot ein Ladegerät präsentierte, welches ein Samsung Galaxy S4 in gerade einmal 30 Sekunden komplett auflädt. Die Partnerschaft zwischen dem Startup und Daimler ist allerdings für das Schnelladen von Autobatterien angedacht.

StoreDot plant die sogenannte FlashBattery-Technologie auf den Markt zu bringen, mit der die Ladezeit eines Elektroautos nicht länger als ein herkömmlicher Tankvorgang dauern soll. Vor allem der Einsatz neuer organischer Komponenten zusammen mit Nanowerkstoffen in der Batteriezelle würde dies ermöglichen. Das Ganze klappt auch für Fahrzeuge, die eine Reichweite von etwa 500 Kilometern haben. Die Flash-Batterien sollen, laut StoreDot, weniger hitzeanfällig und weniger entzündlich sein als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien.

Ein weiterer Vorteil ist die hohe Effizienz der FlashBattery in Bezug auf die Energierückgewinnung. Die Bremsenergie soll besser genutzt werden und so die Reichweite verlängern sowie die Häufigkeit der Ladeprozesse verringern. Damit ist die FlashBattery-Technologie für Nutzfahrzeuge besonders interessant, da sie eine höhere Fahrzeugauslastung ermöglicht. Somit wird auch klar, warum gerade die Lkw-Sparte in dieses Unternehmen investiert.

Die 60 Millionen Investitionsrunde des StoreDot Unternehmens, bei der Daimler zugeschlagen hat, wurde außerdem von Samsung und Roman Abramovitch unterstützt. Klar, dass auch Samsung an einer Schnelllade-Technologie interessiert ist. Die neuen StoreDot Batterien befinden sich derzeit noch in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase. Bei Daimler werden sie aber voraussichtlich in jene Elektrofahrzeuge eingebaut, die momentan in der Konzeptphase sind.

