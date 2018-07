Schnelles Internet für Jedermann: Facebook arbeitet an Satelliten

Glasfaserkabel sind normalerweise der Standard für eine gute Internetverbindung, aber sie zu verlegen kann teuer sein und in einigen Teilen der Welt stellt das eine Herausforderung dar. In abgelegenen Gegenden verbinden sich die Menschen oft über massive geostationäre Satelliten mit dem Internet. Langsamere Internetverbindung sind dort an der Tagesordnung.

Viele Unternehmen sind der Meinung, dass man die geschätzte Hälfte der Weltbevölkerung, die noch offline ist, durch eine neue Art von Technologie verbinden kann. Diese würde eine Konstellation von kleineren Satelliten vorsehen, die in einer niedrigen Erdumlaufbahn schweben – etwa 160 bis 2.000 Meilen über unserem Planeten.

Eins von diesen Unternehmen ist tatsächlich Facebook. Wie Wired berichtet, hat Mak Zuckerbergs Firma sich schon seit Jahren und teils verborgen hinter Tarnnamen mit der US-Regulierungsbehörde FCC ausgetauscht. Die Kommunikation zwischen den beiden ging nun aus geleakten E-Mails hervor. Diese sind bis ins Jahr 2016 zurückdatiert und stammen meist aus einem Austausch, zwischen Facebooks Anwälten und der Behörde.

Die E-Mails zeigen, dass das soziale Netzwerk seinen ersten eigenen Internet-Satelliten namens „Athena“, Anfang 2019 starten will. Das neue Gerät soll einen effizienten Breitbandzugang zu unversorgten und unterversorgten Gebieten auf der ganzen Welt ermöglichen. Mit dem Plan schließt sich Facebook Elon Musk’s SpaceX und Softbank-unterstütztes OneWeb an, die beide auch an ähnlichen Projekten arbeiten.

„Obwohl wir derzeit nichts konkretes über das Projekt zu sagen haben, glauben wir, dass die Satellitentechnologie eine wichtige Voraussetzung für die nächste Generation von Breitband-Infrastrukturen sein wird, die es ermöglichen wird, Breitbandverbindungen in ländliche Regionen zu bringen, in denen es schlechte oder keine Internetverbindung gibt.“ Facebook Sprecher gegenüber Wired

Facebook rückt bislang noch keine Details heraus, wie das ganze Projekt aussehen soll. Man erfährt nur ein paar Eckdaten und generell wirkt es, als ob Zuckerbergs Netzwerk ein ziemlich großes Geheimnis daraus macht. Schon allein, dass man mit der Regulierungsbehörde unter Decknamen kommuniziert, lässt auf Heimlichtuerei schließen. Wieso, weshalb, warum – darüber lässt sich nur spekulieren.

via: wired