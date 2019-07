Schottland: Windkrafträder produzieren zu viel Energie

Schottische Windparks produzieren insgesamt genug Energie, um jedes Haus in Schottland zweimal mit Strom zu versorgen. Das belegen Statistiken, die in dieser Woche von WeatherEnergy veröffentlicht wurden. Sie zeigen, dass die Windenergieproduktion von Januar bis Juni diesen Jahres landesweit enorme Höhen erreichte und einen neuen Rekord aufstellte.

Im Laufe des Halbjahres wurden mehr als 9,8 Millionen Megawattstunden erzeugt, die fast 4,5 Millionen Haushalte in Schottland und noch mehr mit Strom versorgen können. Nicht nur die schottischen Einwohner könnten mit dem Strom versorgt werden. Es zeigt sich, dass mit der Windenergie die ganze nördliche Hälfte von Großbritannien abgedeckt wäre.

“Das sind erstaunliche Zahlen, die schottische Windenergie-Revolution setzt sich eindeutig fort. Überall im Land profitieren wir von sauberer Energie und das Klima auch. Die Zahlen zeigen, dass die Nutzung des reichlich vorhandenen Onshore-Windpotenzials Schottlands sauberen Ökostrom für Millionen von Haushalten nicht nur in Schottland, sondern auch in England liefern kann. Es ist an der Zeit, dass die britische Regierung dies mehr fördert und sein Potenzial erkennt.” Robin Parker, Manager für Klima- und Energiepolitik beim WWF Schottland

Die Zahlen schließen direkt an die erfreuliche Nachricht an, nach der sich das Vereinigte Königreich immer mehr von der Kohlekraft distanziert. In Großbritannien nutzt man mittlerweile mehr erneuerbare Energien als fossile Brennstoffe. Der veröffentlichte Bericht zeigt auch, dass die Mehrheit der Windkrafträder an Land steht und nur etwa 0,3 Prozent der Produktion durch Offshore-Turbinen gedeckt wird.

Schon im letzten Jahr lief es erstaunlich gut für die Windenergie. Im November erzeugten die Turbinen 98 Prozent des schottischen Strombedarfs. Mittlerweile produziert man mit dieser Form der Energieerzeugung rund 136 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Das ist mehr, als man überhaupt für alle Haushalte Schottlands bräuchte. Erneuerbare Energien boomen und zeigen gleichzeitig, dass der Umstieg von fossilen Brennstoffen gar nicht so schwer ist, wenn man weiß, wie es geht.

via: digit