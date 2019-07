In Japan laufen die Dinge oft entschieden anders als bei uns. Schräge Trends sind an der Tagesordnung, ganz oft sind es wirklich Ideen, bei denen wir uns ungläubig an den Kopf fassen. Car-Sharing gehört eigentlich nicht zu diesen schrägen Dingen, denn dieses Prinzip funktioniert weltweit und auch in Deutschland erfreut es sich wachsender Beliebtheit.

Das ist auch gut so, denn je mehr Menschen auf ein eigenes Auto zugunsten gelegentlicher Car-Sharing-Fahrten verzichten, desto besser. Auf diese Weise sollte man meinen, dass die Möglichkeit, Fahrzeuge für kurze Zeiträume zu mieten, vor allem unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu begrüßen ist. Aber in Japan läuft das auch wieder ganz anders.

Dort haben verschiedene Anbieter wie Times24 oder Orix nämlich feststellen müssen, dass die Karren zwar gemietet werden, sich aber nicht einen Millimeter vom Fleck bewegen. Der Kilometerstand ist unverändert und deshalb wollten die Anbieter jetzt mal wissen, was zum Kuckuck die Japaner in der Zeit treiben, während sie ein Fahrzeug gemietet haben.

Mittels Umfrage ist man dem Phänomen jetzt auf den Grund gegangen und die Antwort ist eine denkbar schlichte, wenn eben auch nicht auf den ersten Blick naheliegende: Die Japaner buchen sich die Autos als Rückzugsort. Gerade in Städten wie Tokio dürfte es denkbar schwierig sein, ein ruhiges Plätzchen zu finden, egal für was. Wir dürfen dabei nicht den Fehler machen, japanische Großstädte mit deutschen Großstädten zu vergleichen. In so einer Gegenüberstellung würden wir feststellen, dass es hierzulande fast schon beschaulich zur Sache geht, verglichen mit Japan.

Dementsprechend schwierig ist es also, einen Rückzugsort zu finden, wenn man beispielsweise sein Mittagessen verputzen möchte, schnell noch ein wenig arbeiten will — oder sogar ein Nickerchen machen möchte. Ein Kunde wird zitiert mit der Aussage:

Ich habe mir ein Auto gemietet, um mein Mittagessen essen zu können, das ich mir in einem Supermarkt gekauft habe. Ich habe keinen anderen Platz zum Essen gefunden.

Das hängt auch mit der Mentalität der Japaner zusammen. Dort ist es eine Unsitte, in der Öffentlichkeit zu essen, was es dann eben sehr schnell schwierig machen kann, sich nur eben schnell seinen Snack reinzuknuspern. So ein Car-Sharing-Fahrzeug erscheint da plötzlich eine attraktive Alternative zu sein. Etwa 3,30 Euro werden im Schnitt pro Auto und halber Stunde fällig — ein fairer Preis dafür, dass man ungestört essen, arbeiten, nachdenken, durchschnaufen oder schlafen kann.

Wie die Zeitung Asahi Shinbun berichtet, gibt es etwa 12.000 dieser Miet-Fahrzeuge in Japan und immer öfter werden die eben einem so untypischen Verwendungszweck zugeführt. Manchmal werden die Autos sogar gemietet, ohne dass sich jemand im Innern aufhält. Die Umfrage ergab nämlich auch, dass diese Karren manchmal wie eine Packstation oder ein Schließfach auf Rädern genutzt werden, einfach nur, um zwischendurch mal für eine Weile die Einkäufe zwischenzuparken.

Ebenfalls ein Verwendungszweck, den die Verleiher so nicht auf dem Zettel hatten: Manchmal werden die Autos gemietet, damit der Kunde den USB-Port nutzen kann, um sein Smartphone wieder aufzuladen. Halbe Stunde Pause machen, in Ruhe ein bisschen Musik hören, einen Snack vertilgen und dabei das Smartphone wieder aufladen — je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger absurd kommt mir das vor.

Die Frage ist nur, wie man das unterbinden kann, denn wir wollen ja auch nicht so enden, dass im Endeffekt kaum noch Mietautos auf der Straße sind, dafür die Parkplätze allesamt voll sind. Vielleicht können die Städte ja solche Rückzugsorte schaffen, die keine Räder haben, ein bisschen günstiger sind und dennoch diesen Zweck ebenso gut erfüllen.

Was sagt ihr denn? Könnt ihr nachvollziehen, dass die Japaner so handeln oder habt ihr gar selbst schon mal ein Auto so zweckentfremdet? Oder findet ihr das befremdlich?

Quelle: Asahi via Golem.de