Schräges Patent: LG arbeitet am Stylus mit ausziehbarem Display

Der Stylus ist einfach nicht tot zu kriegen: Zig mal totgesagt, haben ihn Unternehmen wie Microsoft, Apple und natürlich Samsung immer wieder im Programm. Auch dem S Pen verdankt Samsung, dass man seine Note-Reihe neben den Galaxy S-Smartphones als Flaggschiff-Modell im Markt platzieren konnte.

Für das nächste Galaxy Note wird derzeit spekuliert, dass der Funktionsumfang des smarten Stifts deutlich aufgebohrt werden soll. LG nimmt sich auch gelegentlich der Pen-Idee an, wie ihr an den LG Stylus-Smartphones sehen könnt. Jetzt allerdings ist ein Patent veröffentlicht worden, nach dem LG plant, der Kategorie der smarten Stifte komplett neues Leben einzuhauchen.

Das Patent, welches bereits 2015 eingereicht wurde, dreht sich aber nicht um einen Stift, der nur als simples Eingabe-Tool für ein Smartphone oder Tablet gedacht ist. Er soll deutlich mehr Funktionalität besitzen als aktuelle Stifte dieser Art. Merkwürdigerweise kommen mir bei der Beschreibung merkwürdige Gadgets wie der Screwdriver des Doctors in den Sinn:

Tatsächlich verfolgt LG aber natürlich andere Pläne. Am Stift wird es ein kleines, schlankes Display für die wichtigsten Funktionen geben. Ihr könnt mit dem Stift, der deutlich dicker ist als die Pens, die ihr in Smartphones wie dem Galaxy Note versenken könnt, zum Beispiel telefonieren, wenn ihr ihn mit einem Smartphone koppelt.

Über das kleine Display seht ihr nicht nur die Uhrzeit, sondern habt auch Short Cuts zu den wichtigsten Apps, könnt über den Pen also beispielsweise auch den Music Player des verbundenen Smartphones steuern. Der wirkliche Clou dieses kleinen Devices ist allerdings das zweite Display. Dabei handelt es sich um ein flexibles Display, welches auf Knopfdruck ausgerollt werden kann.

Für LG ist so etwas bereits jetzt längst nichts Undenkbares, haben wir doch bei der CES immerhin einen 65 Zoll großen Fernseher gesehen, bei dem das Display auf diese Weise ausgerollt werden kann.

Die Frage ist jetzt, wie praktisch ein solcher Stift mit großem Display ist, wenn man jetzt nur das spiegeln würde, was auf dem verbundenen Smartphone oder Tablet zu sehen ist. Bevor ich nämlich einen Pen zücke, das Display ausrolle und dieses dann nutze, würde ich tendenziell lieber sofort zum Smartphone greifen.

Gut möglich ist aber, dass LG sich ausmalt, diesen Pen auch komplett autark arbeiten zu lassen. Im Patent ist auch von verschiedenen Sensoren die Rede, wie wir sie auch in Smartphones finden, ebenso soll eine Kamera und sogar ein Fingerabdrucksensor Platz finden. Wer weiß: Vielleicht gibt es sogar wirklich eine Zielgruppe für ein solches Produkt — Menschen, die ein Smartphone durch einen solchen Stift ersetzen würden.

Weitere Innovationen könnten ebenfalls ein zusätzlicher Kaufanreiz sein. So soll es mit diesem Stift nämlich möglich sein, auf allen Oberflächen zu schreiben und das Geschriebene erscheint dann auf dem Screen des verbundenen Geräts.

Das klingt alles schon abgefahren und ein bisschen abenteuerlich, zeigt aber eben auch, dass LG mit diesem Device mal wieder „out of the Box“ denkt. Wie immer bei veröffentlichten Patenten gilt aber auch hier wieder, dass durch die Gewährung und Veröffentlichung des Patents noch keinesfalls sicher ist, dass dieses Produkt genau so oder in abgewandelter Form erscheinen wird. Es könnte also ebenso gut sein, dass diese Pläne flott wieder in der Schublade verschwinden.

Stand jetzt wissen wir zumindest, dass LG dran ist, einen wirklich interessanten smarten Stift zu entwickeln und ganz ehrlich: Ich würde mir so einen Prototypen sehr gerne mal näher anschauen.

via GSM Arena