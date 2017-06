Schwangere erschießt ihren Mann – für mehr YouTube-Fame

Es gibt die verrücktesten Anwärter für den augenscheinlich von Jahr zu Jahr beliebter werdenden Darwin-Award: Mal stirbt ein Mensch bei dem Versuch, sein Smartphone aus den Flammen des eigenen Hauses zu retten, immer öfter erwischt es Smartphone-Besitzer beim Versuch, Selfies zu knipsen.

Das ganze Internet ist eine Plattform und jeder hat es irgendwie in der Hand, dort mehr oder weniger Ruhm einzuheimsen. Das ist eine riesige Chance für wirklich jeden von uns, gleichzeitig aber auch eine Gefahr. Nicht nur, dass man riskiert, mit merkwürdigen, kruden Videos zum Gespött der Menschheit zu werden, oder sich zum Ziel für Mobber zu machen.

Viel entscheidender ist, dass sich Menschen für ein klitzekleines bisschen Fame achtlos in Gefahr begeben, manchmal sogar in Lebensgefahr. Das können Challenges sein wie die Salz-und-Eis-Challenge oder die Zimt-Challenge – beides Unterfangen, die zu Lasten der eigenen Gesundheit gehen können.

Wenn ich aber – und damit sind wir beim aktuellen Fall – meine hochschwangere Frau darum bitte, mit einer Pistole auf ein Buch zu schießen, welches ich mir vor die Brust halte, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes nochmal ein ganz anderes Kaliber! Und nein, das ist keine ausgedachte Geschichte – Pedro Ruiz hat wirklich explizit auf diesen „Stunt“ bestanden, um mit einem spektakulären YouTube-Clip auf dem Kanal seiner Frau für Furore zu sorgen.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈

Monalisa Perez – Mutter seines Kindes und wie bereits erwähnt erneut schwanger – hat sich den Berichten zufolge heftig gegen seinen Wunsch gesträubt, ihr war auch sichtlich mulmig bei dem Gedanken, wie ihr jetzt noch auf Twitter nachlesen könnt, aber schließlich gab sie dann dennoch nach. Aus lediglich 30 Zentimetern Entfernung sollte sie vorm gemeinsamen Haus in Minnesota auf ihn schießen – mit einer Desert Eagle Handfeuerwaffe mit Kaliber .50 AE. Zum Schutz hielt der Mann lediglich einen Band einer Enzyklopädie im Hardcover vor seine Brust.

54 CR 17 185 Complaint Order for Detention by tom cleary on Scribd

Das Ende dieses äußerst unschönen Liedes: Sie schießt tatsächlich vor zwei laufenden Kameras auf ihn, entgegen seiner Vermutung kann das Buch die Kugel nicht stoppen und er stirbt an der Schussverletzung. Sie muss sich nun vor Gericht verantworten wegen „second degree manslaughter“, also Totschlag in einem minderschweren Fall.

Pedros Tante Claudia Ruiz sagte gegenüber dem Sender WDAY-TV, dass ihr Neffe berühmt werden wollte und sich erhoffte, durch dieses Video viele neue Zuschauer zu finden.