SD Express: Der neue Speicherkarten-Standard ist da – bis 128 TB sind möglich

Ihr wisst ja, dass ich schon ein ziemlich alter Knochen bin. Ich kann mich noch sehr gut an die frühen Neunziger erinnern. Jeder von uns hatte einen PC zuhause stehen und einer meiner Mit-Azubis sprengte damals die magische GB-Grenze: Durch den Einbau mehrerer Festplatten schaffte er es auf mehr als 1 Gigabyte! Wer soll jemals so viel Speicherplatz verbrauchen? Das waren zumindest unsere Gedanken seinerzeit.

Wo wir mittlerweile angekommen sind, brauche ich euch nicht erzählen. Auf einem Bruchteil der Größe einer solchen Festplatte bringen wir mittlerweile ein Vielfaches an Daten unter und viele schauen schon mürrisch auf ein neues Smartphone, wenn man dort von Haus aus nur 32 GB unterbringen kann.

Zumeist können wir da dann per Speicherkarten nachbessern und für mehr Platz sorgen. Das wird künftig noch komfortabler, denn die SD Association hat mit SD Express (SD 7.0 Spezifikation) seinen neuen Standard vorgestellt.

Wie sich das für einen neuen Standard gehört, stellt er eine deutliche Verbesserung gegenüber den aktuellen Karten dar. Er setzt dabei auf PCIe 3.0-Lanes und das NVMe-1.3-Protokoll, um Daten zu übertragen, nicht viel anders, als wir es von derzeitigen SSDs kennen. Das sorgt für eine größere Übertragungsgeschwindigkeit: Waren bislang theoretisch 624 MB/s möglich, steigt der Speed nun auf ebenfalls theoretische 985 MB/s an.

Aber nicht nur die Geschwindigkeit gehört zu den Vorteilen von SD Express: Auch die Speichergröße steigt an, so dass in der Spitze anstatt 2 TB nun ganz erstaunliche 128 TB bei der neuen SD Ultra Capacity (SDUC)-Karte die Obergrenze darstellen. In dieser Grafik seht ihr die Entwicklung nochmal im Überblick:

Erfreulich ist, dass sich am eigentlichen Format nichts ändert, die Karten werden also die gleichen Maße besitzen und abwärtskompatibel sein, wenn sie ab 2019 in den Handel gelangen. Wer aber eine neue SD Express-Karte mit einem alten Device nutzt, muss auf die überlegene Geschwindigkeit verzichten: In diesem Fall werden maximal 104MB/s erreicht.

Auch brauchen wir nicht davon ausgehen, dass die maximalen 128 TB in nächster Zeit in einer tatsächlich verfügbaren Karte ausgereizt werden — ebenso wenig, wie wir heute alle mit 2 TB-Karten rumrennen ;)

Mit Prototypen der verschiedenen Hersteller dürfen wir noch in diesem Jahr rechnen, entsprechende Lesegeräte werden dann in absehbarer Zeit folgen. Falls ihr weitere Infos benötigt, könnt ihr einen Blick auf das White Paper werfen, alternativ gibt es hier auch die Pressemitteilung als PDF-Datei.

via Golem.de