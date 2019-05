Sea Hero Quest: VR-Game soll Alzheimer früher erkennen

Wenn die meisten Menschen an die Alzheimer-Krankheit denken, kommt ihnen sofort das Bild eines gestörten Gedächtnisses in den Kopf. Jedoch tauchen diese Gedächtnisprobleme eher im Spätstadium der Erkrankung auf, dabei ist es wichtig, Alzheimer so früh wie möglich zu erkennen damit die Behandlung besser anschlagen kann. Und hier kommt Sea Hero Quest ins Spiel, das, laut einer kürzlich veröffentlichten Studie, sehr effektiv bei der Früherkennung von Alzheimer sein soll.

Sea Hero Quest ist ein VR-Spiel, in dem die Spieler ein virtuelles Boot navigieren und steuern müssen. Sie erhalten zu Beginn eine Karte und angezeigte Kontrollpunkte. Dann wird die Karte weggenommen und die Spieler müssen ohne Karte zu diesen Kontrollpunkten in der Spielwelt navigieren. Natürlich kommt hier auch eine Spielkomponente vor, die das Gedächtnis beansprucht, es jedoch viel mehr darum räumlich zu agieren.

“Wir haben festgestellt, dass Menschen mit einem hohen genetischen Risiko, die APOE4-Träger, bei räumlichen Navigationsaufgaben schlechter abschneiden. Sie schlugen weniger effiziente Wege zu den Kontrollpunkten ein.” Professor Michael Hornberger, Mitglied des Teams

Die an dem Projekt beteiligten Forscher untersuchten vor allem Personen, die das APOE4-Gen in sich tragen, denn das soll das Risiko einer Demenzerkrankung erhöhen. Sie verglichen dann die Ergebnisse dieser Leute mit den Ergebnissen von Personen, die das Gen nicht haben und das Game spielten. Zwei Minuten von Sea Hero Quest entspricht etwa fünf Stunden Laborforschung. Das Spiel ist übrigens schon einige Jahre auf dem Markt und wurde schon von über drei Millionen Spielern heruntergeladen und gespielt. Damit hat man ein Äquivalent von ungefähr 1.700 Jahren Forschungsdaten über Alzheimer gesammelt.

Mit Hilfe dieser Daten, konnten die Wissenschaftler ihre Forschung weiter verbessern. In Zukunft hofft das Team, dass die gesammelten Informationen und das Spiel helfen werden, Menschen mit Alzheimer frühzeitig zu identifizieren, bevor sie an einigen der schlimmeren Symptome im späteren Stadium leiden.

via: kotaku