Ich hab hier ja schon des öfteren zum Besten gegeben, dass ich schon ein paar Tage länger Fan von Videospielen bin und damals auch glühender Sega-Verehrer war. Irgendwo eingemottet habe ich noch mein Mega Drive und den Sega Saturn stehen nebst einigen Spielen und gerade zu Saturn-Zeiten hab ich die Spiele so häufig gezockt, dass mir die Soundtracks partout nicht mehr aus den Kopf gehen wollten.

Den ersten schlimmen Sega-Ohrwurm hatte ich aber schon vor der Saturn-Konsole, nämlich als ich auf dem Commodore Amiga bei Outrun mit meinem roten Flitzer über virtuelle Pisten heizte. Spektakulär fand ich damals nicht nur das Rennspiel an sich, sondern auch die Möglichkeit, sich seinen Lieblings-Song aus mehreren auszuwählen – mein Favorit bis zum heutigen Tag: Splash Wave!

Wieso erzähl ich euch von alten Soundtracks der Sega-Titel? Weil Sega einen Haufen dieser alten Schmuckstücke nun bei Spotify anbietet. Neben Outrun gehören dazu auch die Soundtracks zu den diversen Virtua-Fighter und Sonic-Games, außerdem der herausragende Soundtrack von NIGHTS into Dreams, Alex Kidd und noch einige mehr.

Einige dieser Soundtracks sind brandneu bei Spotify gelandet, einige waren schon verfügbar, ehrlich gesagt aber irgendwie unter meinem Radar, so dass ich erst jetzt darauf aufmerksam geworden bin. Ich hab mich bereits wieder durch den wunderschönen NIGHTS into Dreams-Soundtrack gehört, der einen direkt wieder an dieses zauberhafte Spiel erinnert und klar – auch Splash Wave gab es heute morgen auf die Ohren.

Wenn ihr da auch Bock drauf habt, solltet ihr auch bei Spotify vorbeischauen und mal reinhören.



Auf Spotify werdet ihr generell fündig, wenn ihr euch für Spiele-Soundtracks interessiert: Unter Spotify-Gaming könnt ihr nicht nur Soundtracks finden, die sonst bei Spotify wild verstreut zu finden waren, es gibt auch zusammengestellte Playlists, die ihr aufrufen könnt.

Ich für meinen Teil bleib fürs Erste noch bei NIGHTS into Dreams und schwelge ein bisschen in 90er-Jahre-Gaming-Zeiten – viel besser kann man eine neue Woche doch kaum starten, oder was meint ihr?

Quelle: SEGA via Engadget